¿Al final no llega? Vozinha cambiaría a Colo Colo por otro destino.

El arquero revelación del Mundial 2026 tenía todo acordado para llegar al club chileno pero ahora tendría un nuevo destino en su carrera.

Cuando todo parecía encaminado para que Vozinha , la gran revelación del Mundial 2026 , se transformara en el nuevo arquero de Colo Colo , un traspié de última hora podría echar por tierra uno de los anuncios más resonantes del fútbol chileno en los últimos años. Y es que una inesperada oferta desde África puso en suspenso la operación que involucra al arquero de Cabo Verde .

El periodista de GloboEsporte, Rafael Bózeo, explicó a El Mercurio que el principal problema es que el contrato aún no ha sido firmado. “Si Colo Colo tiene el contrato con Vozinha, todo está bien. Solo necesitan presentarlo y él tendrá que ir. Como no hay contrato, no se ha firmado nada, la transferencia no está finalizada”, señaló.

El escenario cambió luego de que RS Berkane, subcampeón de Marruecos que jugará la Champions League de África, le presentara una propuesta formal al experimentado arquero. “RS Berkane le hizo una propuesta a Vozinha y está muy cerca de concretarse. ¿Qué influye para eso? Que Berkane está próximo a cerrar la contratación del DT de Cabo Verde en el Mundial, Bubista. La negociación está bien adelantada y uno de los nombres que quiere contratar el club, aprobado por su nuevo entrenador, es Vozinha, jugador de confianza del técnico”, explicó Bózeo.

El periodista brasileño aseguró que ese factor podría inclinar definitivamente la balanza en contra del Cacique. “Bubista es el mejor entrenador africano del último año, llega con la moral alta por lo hecho en el Mundial. Vozinha va a tener la confianza de que va a jugar. Lo de Colo Colo está difícil: es un país que no conoce y el técnico Fernando Ortiz dio una declaración de que no sería titular. Es un gran club, pero no tiene la certeza de que va a jugar; en Marruecos está cerca de casa, el país será sede de la próxima Copa del Mundo y estará con un entrenador que conoce. Por todo eso, está muy próximo que Vozinha sea anunciado como nuevo jugador de Berkane”.

La historia de Vozinha

El nombre completo del guardameta es Josimar José Évora Dias, aunque en el mundo del fútbol todos lo conocen simplemente como Vozinha. Nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una ciudad ubicada en la isla de São Vicente, Cabo Verde, y llegó a esta Copa del Mundo con 40 años recién cumplidos y una carrera construida lejos de los grandes reflectores del fútbol internacional.

Su historia personal también explica parte del cariño que generó durante el torneo. De niño creció lejos de sus padres y fue criado principalmente por sus abuelos. El origen de su apodo, Vozinha, está vinculado con esa etapa: según contó el propio arquero, cuando sufría golpes jugando al fútbol corría a refugiarse con su abuela. Esa costumbre terminó dando lugar al sobrenombre que hoy lleva en la espalda.

Antes de transformarse en una figura mundialista, Vozinha recorrió un largo camino. Comenzó su carrera en Batuque FC, pasó por Mindelense y luego jugó en países como Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Esa trayectoria le permitió sumar experiencia y sostenerse durante años como una referencia del arco caboverdiano.

Con la selección de Cabo Verde debutó en 2012 y desde entonces se convirtió en uno de los símbolos del equipo nacional. Participó en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones y fue una pieza importante en la histórica clasificación del país a su primer Mundial, una participación que ya quedó marcada como uno de los capítulos más importantes del fútbol caboverdiano.