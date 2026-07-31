Boca tiene días y horarios confirmados para los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize enfrentará a Recoleta de Paraguay. La ida se jugará en La Bombonera, mientras que la vuelta será en el Defensores del Chaco.

Boca ganó en los penales y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca ya conoce cuándo volverá a jugar por la Copa Sudamericana , ya que tras eliminar a O'Higgins en la serie de playoffs, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay en los octavos de final del certamen continental.

El partido de ida se disputará el próximo martes 11 de agosto en La Bombonera , desde las 19:00 horas. La televisación aún está por confirmarse.

Por otro lado, la revancha será una semana más tarde en Paraguay : el martes 18 de agosto también a las 19:00, con el Estadio Defensores del Chaco como sede prevista para definir al clasificado a los cuartos de final.

Boca accedió a esta instancia luego de imponerse por 4 a 3 en la definición por penales ante O'Higgins, tras igualar 1 a 1 en el resultado global de la serie.

El "Xeneize" había ganado 1 a 0 como local y cayó por el mismo marcador en Chile, por lo que la clasificación se resolvió desde los doce pasos.

Deportivo Recoleta llega a los octavos después de finalizar primero en el Grupo D con ocho puntos, por encima de Santos y San Lorenzo, lo que le permitió avanzar de manera directa a esta fase del torneo.

Si supera al conjunto paraguayo, Boca avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre San Pablo y Bolívar. En caso de seguir avanzando, el cuadro del certamen también deja abierta la posibilidad de un Superclásico frente a River en las semifinales, siempre que ambos equipos superen sus respectivos cruces.

La dura declaración de Riquelme sobre el rendimiento de Boca

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, realizó una fuerte autocrítica tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y apuntó directamente al rendimiento defensivo del equipo luego de la sufrida serie frente a O'Higgins.

Antes de emprender el viaje desde Rancagua hacia Rosario, el presidente xeneize sostuvo que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena debe corregir errores básicos si pretende competir por objetivos importantes.

"No te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien. No tiene nada que ver con la confianza", afirmó.

Riquelme rechazó que el bajo nivel pueda explicarse únicamente por una cuestión anímica, en línea con las declaraciones previas de Arruabarrena, Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

"Mejorando esas cositas chiquitas hubiéramos pasado sin ir a penales", agregó al referirse al tanto convertido por Francisco González tras un lateral mal defendido, una acción en la que Nicolás Figal quedó señalado.

Además, Riquelme diferenció los errores propios de las virtudes rivales: "Cuando entra uno a cabecear en un córner es mérito del que tira el centro y del que cabecea. Pero un lateral sí se puede defender".

El presidente también valoró la clasificación y consideró que la definición desde los doce pasos "es cuestión de suerte", aunque destacó que la actuación del arquero Álvaro Montero le permitirá "agarrar seguridad".

Juan Román Riquelme es el presidente de Boca desde 2023. Cuatro años antes asumió como vice de Jorge Amor Ameal.

Sobre el penal picado de Tomás Aranda evitó opinar: "No soy el técnico. Como dirigente trato de ayudar para que el entrenador tenga un buen plantel".

Riquelme también manifestó preocupación por la cantidad de lesionados que condicionan el inicio de la temporada y mencionó las bajas de Adam Bareiro, Milton Giménez, Tomás Belmonte y Carlos Palacios, además de recordar los problemas físicos que afectaron anteriormente a Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

"Quiero que el técnico pueda contar con todos", señaló, y expresó su ilusión de recuperar también a Rodrigo Battaglia en los próximos meses.

Además, el mandatario remarcó el desgaste que afrontará el equipo por la seguidilla de compromisos: "Tenemos muy poquito tiempo de descanso. Vamos a jugar hasta fines de agosto cada dos o tres días. Es raro encontrar un equipo que juegue diez partidos seguidos muy bien", explicó, al tiempo que recordó que Arruabarrena todavía atraviesa el proceso de conocimiento del plantel.

Respecto del mercado de pases, Román aseguró que la dirigencia cumplió con los pedidos del entrenador al incorporar un lateral derecho, un arquero y un delantero, y dejó abierta la posibilidad de nuevas operaciones si se concreta alguna salida al exterior.

Riquelme también relativizó las críticas al funcionamiento del equipo al señalar que "Boca obliga a ganar todos los partidos 4-0", aunque remarcó que el fútbol argentino es muy parejo y que el objetivo inmediato es recuperar lesionados, mejorar el rendimiento y sostener la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.