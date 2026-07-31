Así quedó el cuadro de la Sudamericana tras la clasificación de Boca

El Xeneize fue el último equipo en meterse en los octavos de final, y ya tiene rival confirmado para esa instancia.

Boca superó a O'Higgins por penales y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana . El certamen continental ya tiene los cruces confirmados, con River y Tigre como los otros dos argentinos que siguen vivos en la competencia.

Tras la finalización de los playoffs que se disputaron entre los que quedaron segundos en el grupo de Sudamericana y los que quedaron terceros en la Copa Libertadores , ya se conocen los cruces hasta el final del torneo.

En el lado izquierdo del cuadro, por la parte de arriba, Boca enfrentará a Recoleta de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la misma llave, Bolívar, que sorprendió al dejar afuera a Gremio, jugará ante San Pablo.

¡Tras la tanda de penales, se clasificó @BocaJrsOficial a los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana ! pic.twitter.com/X5bP0UScyA

Por la parte baja, River se enfrentará a Independiente Santa Fe, que venció a Caracas en los playoffs. En la misma llave, Olimpia competirá ante Vasco Da Gama, que eliminó a Independiente Medellín.

EL MILLONARIO TIENE RIVAL CONFIRMADO: Independiente Santa Fe enfrentará a River en los Octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/MNABnz6z5y — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026

En una posible semifinal de ese lado del cuadro, se puede dar un superclásico entre Boca y River, aunque ambos deberán pasar los cruces en octavos y cuartos.

En la parte alta del lado derecho del cuadro, habrá duelo brasilero entre Bragantino, que dejó afuera a Sporting de Cristal, y Atlético Mineiro, mientras que en la misma llave jugarán Santos y Macara.

Por último, en la parte baja, Tigre, tras dejar afuera a Nacional, jugará ante otro uruguayo, en este caso Montevideo City Torque, y en esa misma llave, Cienciano, que sorprendió a Lanús, se enfrentará al Botafogo.

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Así fue la clasificación de Boca ante O'Higgins

La primera situación con peligro del partido fue de Boca, en los pies de Aranda, que apiló por izquierda a un par de defensores y le pegó al arco, aunque el remate fue bloqueado por el lateral de O'Higgins.

LINDA JUGADA DE TOMÁS ARANDA



Con la 10 en la espalda, el pibe de Boca ya demostró estar activo en el arranque contra O'Higgins.



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El equipo chileno respondió a los 20 minutos, cuando un taco de Sarrafiore dejó pagando a Figal, y tras un centro a la medialuna del área, Lozano le tapó el disparo a González.

A los 27 minutos de la segunda mitad, Figal despejó una pelota al medio del área, tras un lateral en ataque de O'Higgins, y González puso el 1-0 con una volea de zurda.

GOL DE O'HIGGINS Y SERIE IGUALADA



Francisco González puso el 1-0 para el Celeste sobre Boca en Rancagua.



El global está 1-1.



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Boca reaccionó con Flores, el juvenil que ingresó por Villa, que enganchó por izquierda hacia el medio y reventó un derechazo en el travesaño, que podría haber sido el empate.

EL TRAVESAÑO LE DIJO QUE NO A FLORES



Boca tuvo la igualdad.



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En el último minuto de tiempo regular, Boca tuvo dos grandes chances consecutivas para empatar el partido: la primera fue un disparo abierto de Aranda que tapó el arquero, y la segunda fue un cabezazo de Costa que apareció solo en el área chica pero no le acertó al arco. En el adicional, Carabalí le volvió a ganar el duelo al diez de Boca con una volada increíble.

AYRTON COSTA TUVO LA VICTORIA



Tras un centro de Paredes, el central Xeneize no pudo cabecear hacia el arco.



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En la tanda de penales, Vecino fue el primero en errar en la tanda, en el tercer tiro para O'Higgins, y después Montero le tapó el cuarto a Pávez. Cuando Boca tuvo la posibilidad de cerrarlo, Aranda la picó y Carabalí se la atajó. Blanco tomó la responsabilidad del quinto y le dio la clasificación al Xeneize a los octavos de final.