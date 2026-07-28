Tras ser goleado de local, Nacional de Uruguay trajo 29 micros de hinchas para visitar a Tigre

Luego de los incidentes ocurridos una vez finalizado el partido de ida, se disputará el encuentro de vuelta en Argentina.

En las últimas horas, el gobierno bonaerense dispuso un operativo especial de seguridad para los seguidores de Nacional de Montevideo que ya se encuentran en territorio argentino, de cara al desenlace de la serie contra Tigre por el repechaje de la Sudamericana .

La medida responde al tenso clima que dejó el episodio violento ocurrido hace siete días en Uruguay , cuando un colectivo con simpatizantes del conjunto de Victoria fue atacado a balazos y un hombre resultó lesionado .

Pasado el mediodía de este martes , los contingentes uruguayos que arribaron en micros fueron sometidos a exhaustivos procedimientos de revisión en el predio de Tecnópolis, en Villa Martelli . Allí, los efectivos les ordenaron descender de los vehículos y procedieron a palparlos , además de inspeccionar sus pertenencias, banderas y equipaje de mano .

"Nos frenaron en cada puesto de control", expresaron con fastidio algunos de los viajeros que cruzaron la frontera por vía terrestre.

En total fueron 29 micros de hinchas del Bolso los que registraron las fuerzas de seguridad.

Cabe recordar que en el encuentro de ida, el equipo dirigido por Diego Martínez logró una contundente victoria por 3 a 0, y esta noche, desde las 19 horas, buscará defender esa ventaja para asegurar su pase a los octavos de final del certamen continental.

El episodio que desató la tensión

El domingo pasado, mientras una columna de unos 15 micros con hinchas de Tigre transitaba por la intersección de la Ruta 1 y Avenida Cibils, en dirección a Colonia para regresar a la Argentina, uno de los ómnibus fue alcanzado por disparos. El impacto obligó al conductor a detener la marcha de manera urgente, en medio del pánico de los ocupantes.

Según publicó el diario El País, el ataque se produjo cuando los vehículos "fueron interceptados por una serie de agresiones con armas de fuego", y se escucharon múltiples detonaciones, incluso de ametralladora. Fuentes policiales confirmaron que al menos un hincha del Matador recibió un impacto de bala.

El propio afectado relató tras ser atendido en un centro asistencial: "El proyectil era de calibre 9 milímetros; me lo extrajeron y, por suerte, las placas no mostraron complicaciones mayores. Tengo una herida en el brazo y otra en la mano". Ya de regreso en Buenos Aires, el fanático aseguró estar fuera de peligro.

Tanto los dirigentes de Tigre como sus pares de Nacional expresaron públicamente que ese fue un hecho aislado y que los agresores no fueron hinchas del club uruguayo. Según trascendió, eran fanáticos de Cerro, otro club del país limítrofe.