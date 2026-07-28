La buena noticia que recibió River en la previa al partido contra Gimnasia.

Por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 , River visita este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Y tras purgar una fecha de suspensión en el debut frente a Barracas Central , Eduardo 'Chacho' Coudet , DT del Millonario, recibió la noticia de que le dieron por cumplida la sanción y podrá guiar a su equipo en este partido.

El pasado sábado, el técnico no pudo sentarse en el banco de suplentes del Monumental a raíz de la suspensión que recibió por su expulsión en la final del Torneo Apertura ante Belgrano. Es por eso que Ariel Broggi llevó las riendas del equipo en la derrota frente al Guapo. En su momento, el Tribunal de Disciplina decidió aplicarle dos fechas de suspensión a Coudet por su efusivo reclamo contra Yael Falcón Pérez en Córdoba.

El DT cumplió la primera de ellas la primera jornada del Clausura, y debía completar el castigo este miércoles. Sin embargo, en las últimas horas el mismo organismo comunicó que dio por cumplida la sanción y entonces el Chacho podrá estar en la cancha en La Plata. Por el episodio en el Mario Alberto Kempes, Coudet recibió una suspensión, sin la posibilidad de acortar las mismas mediante multa económica. En aquel cotejo, el informe del juez fue contundente: “Expulsado del juego por conducta inadecuada dentro del banco, el director técnico de River Plate, Sr. Eduardo Coudet". Y estas fueron las causas: "Protestó de forma desmedida, utilizando gestos ampulosos y diciéndome a viva voz: ‘es una vergüenza, sos un ladrón’. Sos un hijo de puta, nos cagaste”.

Sin embargo ahora llegó la conmutación de la pena y la posibilidad de que vuelva a estar en el banco de River en su visita a Gimnasia. El partido comienza a las 19:15 y se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN Premium.

La tajante decisión que tomó Barracas Central con Morales

El Club Atlético Barracas Central informó este lunes que decidió apartar al delantero Gonzalo Morales, autor del gol del triunfo ante River Plate el pasado sábado, del plantel profesional de Primera División, luego de que se formalizara una denuncia penal en su contra por violencia de género.

A través de un comunicado oficial, la institución de Villa Lynch indicó que la separación del futbolista, quien se encuentra a préstamo en el club, tiene carácter preventivo y se mantendrá "hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes".

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional… pic.twitter.com/ifJIwlXmZn — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 27, 2026

"Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo", expresó el club en el escrito.

Barracas Central también ratificó su disposición a colaborar con las autoridades competentes en todo lo que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos. Además, aseguró que actuará "con la responsabilidad que la situación requiere" y adoptará nuevas medidas en función de la evolución de la causa judicial, "siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia".