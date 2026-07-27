La tajante decisión que tomó Barracas Central con Morales tras la denuncia por violencia de género

El club emitió dos comunicados en las últimas horas e informó la situación del futbolista que le metió el gol a River.

El Club Atlético Barracas Central informó este lunes que decidió apartar al delantero Gonzalo Morales del plantel profesional de Primera División, luego de que se formalizara una denuncia penal en su contra por violencia de género.

A través de un comunicado oficial, la institución de Villa Lynch indicó que la separación del futbolista, quien se encuentra a préstamo en el club, tiene carácter preventivo y se mantendrá "hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes".

"Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo", expresó el club en el escrito.

Barracas Central también ratificó su disposición a colaborar con las autoridades competentes en todo lo que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos. Además, aseguró que actuará "con la responsabilidad que la situación requiere" y adoptará nuevas medidas en función de la evolución de la causa judicial, "siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia".

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional… pic.twitter.com/ifJIwlXmZn — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 27, 2026

El delantero, surgido de las divisiones inferiores de Boca, había sido el autor del gol en la victoria histórica de Barracas ante River en el Monumental, apenas días antes de que se conociera la denuncia pública realizada por su expareja.

Hasta el momento, el jugador no realizó declaraciones sobre las acusaciones que pesan en su contra.

La denuncia pública

La denuncia fue realizada por Karen, expareja del futbolista, a través de sus redes sociales. En su descargo, la joven acusó a Morales de violencia física, psicológica y verbal durante el tiempo que mantuvieron una relación. En la publicación, compartió fotografías con lesiones visibles y capturas de conversaciones de WhatsApp que atribuyó al jugador y a su entorno familiar .

En un relato escalofriante, la denunciante aseguró: “Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta”. También afirmó que la familia del deportista intentó disuadirla con frases como “con plata se arregla todo” .

Según confirmaron fuentes judiciales a distintos medios, la denuncia fue radicada en la Comisaría 5ª de Ezeiza y el Juzgado de Paz a cargo de Néstor García ya dispuso una restricción perimetral contra el futbolista para proteger a la víctima.

El futbolista, de 23 años, no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones.