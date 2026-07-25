Los mejores memes de la derrota de River ante Barracas Central

Las redes sociales no perdonaron el mal momento del Millonario y convirtieron los memes en tendencia.

Barracas Central sorprendió a River en el Monumental y le ganó por 1 a 0 en lo que quedará como un triunfo histórico. Con esta derrota, el equipo de Eduardo Coudet suma una nueva frustración luego de la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina . Los hinchas del Millonario reaccionaron con bronca y silbidos, pero en las redes sociales no perdonaron y sacaron a relucir los mejores memes.

Las principales burlas estuvieron relacionadas al debut de Nicolás Otamendi y la cantidad de dinero que gastó el club de Núñez en refuerzos, que por el momento no se traducen en un buen rendimiento dentro del campo de juego.

Barracas Central derrotó por 1 a 0 a River en condición de visitante, en el estadio Monumental , en el marco del debut en la primera fecha del torneo Clausura 2026.

Trajeron a todos los heroes de Qatar para perder de local con Barracas pic.twitter.com/uR9m3lJNyC

el hincha de river que en el último tiempo vio a river perder la final con belgrano, argentina la final con españa, quedó eliminado de la copa argentina y perdió de local con barracas pic.twitter.com/Bl87151eny

trajeron a Otamendi para que les haga un gol el 9 de Barracas pic.twitter.com/bCo598UCVZ

El pibe que firmó perder la final del mundo a cambio de que Barracas le gane a River pic.twitter.com/tbTaqBpVTE

El único gol del triunfo de “El Guapo” lo hizo Gonzalo Morales a los 22 minutos del primer tiempo, luego de que Santiago Beltrán diera un rebote hacia el medio queriendo despejar un centro de Rodrigo Insua desde la izquierda.

Es la segunda derrota consecutiva del equipo de Nuñéz en lo que va de la vuelta del receso, la anterior fue por 3-1 frente a Aldosivi por los 16avos de Copa Argentina.

En el primer tiempo comenzó mejor el equipo dirigido por Ariel Broggi, que remplazó a Eduardo Coudet con varias aproximaciones donde el arquero de Barracas, Marcelo Miño tuvo que reaccionar, pero sin tanta exigencia.

A los 22´minutos del primer tiempo llego, Gonzalo Morales para convertir el gol que abrió el marcador ante River en el Más Monumental, luego de un rebote hacia el medio por parte de Santiago Beltrán ocasionado por tapar el centro de Rodrigo Insua desde la izquierda.

A los 43, Nazareno Arasa, árbitro del partido fue llamado por el VAR y el tanto de Lucas Martínez Quarta que igualaba el marcador en condición de loca, con un cabezazo tras un centro de Gonzalo Montiel quedó sin efecto y el partido continuó con la ventaja de Barracas por 1-0.

En el complemento la más clara de River llegó a los 10 minutos, con un tiro libre de Facundo Colidió que se estrelló en el travesaño e impidió el empate del local.

A los 22 tuvo su debut, Ángel Correa y 6 minutos más tarde se fabricó una jugada con un enganche y remate al arco que tapo Miño.

En la siguiente jugada Lucas Beltrán de cabeza con centro de Marcos Acuña volvió a acercarse al área, pero sin concretar el empate.

Sin mucha visión de juego River siguió atacando con centros desde los laterales con afán de que alguno de los delanteros, Beltrán, Borré, Freitas o Nicolás Otamendi puedan cabecear y acercar a la igualdad, Barracas por su parte mantuvo a los once jugadores defendiendo el resultado.

De esta manera “El Guapo” terminó con victoria histórica al sumar la primera en cancha del “Millonario”, a su vez suma sus primeros 3 puntos en el torneo y comienza con el pie derecho en la Zona B.

El próximo encuentro de Barracas será de local y recibirá a Aldosivi el miércoles 29 a las 14:30. Mientras que River se medirá frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el mismo 29, a partir de las 19:15 en “El Bosque” por la segunda fecha del Torneo Clausura.