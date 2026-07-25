Así fue el debut de Otamendi: silbidos para River y triunfo histórico de Barracas en el Monumental

El campeón del mundo, que sorpresivamente fue el capitán del Millonario, no pudo torcer la derrota por 1 a 0 para los de Eduardo Coudet.

Barracas Central derrotó por 1 a 0 a River en condición de visitante, en el estadio Más Monumental , en el marco del debut en la primera fecha del torneo Clausura 2026. Quien también hizo su estreno fue Nicolás Otamendi , quien llevó la cinta del capitán del Millonario en su primer partido oficial en el club.

E l único gol del triunfo de “El Guapo” lo hizo Gonzalo Morales a los 22 minutos del primer tiempo , luego de que Santiago Beltán diera un rebote hacia el medio queriendo despejar un centro de Insua desde la izquierda.

Es la segunda derrota consecutiva del equipo de Nuñéz en lo que va de la vuelta del receso, la anterior fue por 3-1 frente a Aldosivi por los 16avos de Copa Argentina.

La victoria de Barracas Central ante River

En el primer tiempo comenzó mejor el equipo dirigido por Marcelo Escudero, que remplazó a Eduardo Coudet con varias aproximaciones donde el arquero de Barracas, Marcelo Miño tuvo que reaccionar, pero sin tanta exigencia. En una de ellas, Otamendi cometió un error que casi termina en el primero del Guapo.

ERROR DE OTAMENDI Y CASI GOL DE BARRACAS



Morales no pudo aprovechar el error de Otamendi para poner en ventaja al "Guapo" frente a River.



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Con una defensa que presentó desatenciones desde el inicio del encuentro, Gonzalo Morales convirtió el gol para Barracas Central que abrió el marcador ante River a los 22 minutos de la primera etapa.

¡GOL Y TOPO GIGIO DEL TORITO MORALES (EX BOCA) PARA EL 1-0 DE BARRACAS CENTRAL A RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL! pic.twitter.com/65hdqtiEnN — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026

Lucas Martínez Quarta igualó el marcador en condición de loca, con un cabezazo tras un centro de Gonzalo Montiel. Sin embargo, Nazareno Arasa, árbitro del partido fue llamado por el VAR y el tanto quedó sin efecto.

¡RIVER LO EMPATÓ, EL VAR LO ANULÓ!



Martínez Quarta ponía el empate transitorío, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.



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En el complemento la más clara de River llegó a los 10 minutos, con un tiro libre de Facundo Colidió que se estrelló en el travesaño e impidió el empate del local.

A los 22 tuvo su debut, Ángel Correa y 6 minutos más tarde se fabricó una jugada con un enganche y remate al arco que tapo Miño.

En la siguiente jugada Lucas Beltrán de cabeza con centro de Marcos Acuña volvió a acercarse al área, pero sin concretar el empate.

Sin mucha visión de juego River siguió atacando con centros desde los laterales con afán de que alguno de los delanteros, Beltrán, Borré, Freitas o Nicolás Otamendi puedan cabecear y acercar a la igualdad, Barracas por su parte mantuvo a los once jugadores defendiendo el resultado.

Una vez finalizado el encuentro, Nicolás Otamendi protagonizó un intercambio furioso con el árbitro Nazareno Arasa, en el que le reclamó "dos penales" de los cuales "por lo menos uno tendría que haber cobrado".

"NO SEAS MALO, DALE..." Otamendi le recriminó al árbitro Arasa luego de la derrota 0-1 de River con Barracas Central. pic.twitter.com/TPdmMbYdg2 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

De esta manera “El Guapo” terminó con victoria histórica al sumar la primera en cancha del “Millonario”, a su vez suma sus primeros 3 puntos en el torneo y comienza con el pie derecho en la Zona B.

El próximo encuentro de Barracas será de local y recibirá a Aldosivi el miércoles 29 a las 14:30. Mientras que River se medirá frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el mismo 29, a partir de las 19:15 en “El Bosque” por la segunda fecha del Torneo Clausura.

La síntesis del partido

Torneo Clausura

Zona B– Fecha 1.

River Plate-Barracas Central

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Pablo Echavarría

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Lautaro Pereyra, Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Escudero

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

Gol en el primer tiempo: 22m Gonzalo Morales (B)

Cambios en el segundo tiempo: en el entretiempo salió Fausto Vera por Freitas y Lautaro Pereyra por Lucas Beltrán (R); 13m Norberto Briasco por Gonzalo Maroni y Gonzalo Morales por Jhonatan Candia (B); 22m Tomás Porra por Fernando Tobio y Yonatthan Rak por Ivan Guaraz (B); Facundo Colidió por Ángel Correa y Tomas Galván por Mauro Aramabrri (R); Iván Tapia por Elias Pereyra (B).