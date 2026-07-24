River apartó a tres jugadores que disputaron el Mundial 2026 y sigue la limpieza: quiénes son

El millonario continúa con la limpieza en el plantel y apartó a tres futbolistas de renombre. El caso de cada uno de ellos.

Habían pasado algunas semanas desde la llegada de Eduardo Coudet a River y el presidente Stéfano Di Carlo fue contundente con sus palabras sobre el futuro del plantel en el club: "Hemos decidido que van a salir 15 jugadores", dijo a inicio de junio. La motosierra prendió y continúa en funcionamiento, al punto tal que este viernes mientras anunciaba la contratación de un campeón del mundo , el club apartó a tres jugadores de renombre.

Este viernes por la mañana el millonario sumó a tres jugadores que disputaron el Mundial 2026 a la lista negra del plantel que lideran jugadores como el campeón del mundo Germán Pezzella, entre otras figuras.

Según se conoció, Kévin Castaño , como Kendry Páez y Matías Galarza Fonda volvieron a la actividad tras sus vacaciones pero entrenando con el grupo selecto de jugadores que entrenan apartados. En medio de esta situación tendrán que golpear la puerta en nuevos clubes para intentar salir en este mercado de pases.

La situación de cada uno

A Galarza Fonda no le alcanzó con ser una de las revelaciones del Mundial 2026 con la Selección paraguaya para tener la consideración del DT. Pero ese alto rendimiento generó que distintos clubes extranjeros como el Bologna de Italia ponga los ojos sobre él y se interese en llegar a un acuerdo para contratarlo. Según trascendió el millonario espera recibir alrededor de cuatro millones por el 70% del pase e intentar recuperar dinero de su inversión.

El caso de Castaño es distinto. River pecó desembolsando 16 millones de dólares por un jugador que nunca ganó terreno en el equipo a pesar de haber llegado como un refuerzo de jerarquía. Si bien habría clubes interesados en él, todavía no llegaron ofertas formales por el jugador para que la comisión directiva pueda analizar.

Páez está a préstamo desde el Chelsea, situación similar a la del lateral Matías Viña quien también es parte de la lista negra. Buscarán cortar el préstamo antes de la fecha pactada debido a que no tiene el rendimiento deseado y ocupa un cupo extranjero.

La lista completa de apartados

Matías Galarza Fonda

Kevin Castaño

Kendry Páez (a préstamo)

(a préstamo) Matías Viña (a préstamo)

(a préstamo) Maximiliano Salas

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Giuliano Galoppo

Ian Subiabre

Santiago Lencina

Alexander Woiski

Bombazo: River anunció oficialmente la contratación de otro campeón del mundo

Luego de varias complicaciones en las negociaciones, River anunció este viernes por la mañana la contratación de un campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2022, que se suma a Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Germán Pezzella -apartado del plantel-.

Se trata de un futbolista con un brillante paso por el fútbol europeo y por el cual viene negociando desde hace meses para poder llegar a un acuerdo. Luego de varios ida y vuelta, y en medio de un supuesto escape del país en el que jugaba por supuestas amenazas recibidas tanto él como su familia, el millonario lo terminó anunciando en sus redes sociales.

El anuncio de River

"River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución", anunció el millonario en sus redes oficiales confirmando la negociación.

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Luego de distintos tire y afloje entre los clubes debido a que el elenco mexicano le modificaba las condiciones, llegaron a un acuerdo por un monto mayor a los 15 millones de dólares por 100% del pase del delantero de 31 años, que firmaría un contrato hasta diciembre de 2029.

River cerró a la novela del mercado de pases.

La trayectoria de Correa

Fue campeón nacional en 2013 y de la Copa Libertadores en 2014 con San Lorenzo, logró el título de Copa América 2021 conquistada en Brasil con la Selección argentina, brilló en Atlético de Madrid de España y tuvo un breve paso por Tigres de México donde convirtió 23 goles en 54 partidos.