Thiago Almada rechazó a River y ya tendría nuevo club

Luego de la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina, el Millonario buscaba dar el golpe en el mercado de pases.

River pierde a uno de sus mayores anhelos en el mercado de pases.

Thiago Almada está cada vez más lejos de River y con destino encaminado hacia Flamengo . El volante argentino, que era uno de los grandes objetivos de Eduardo Coudet para reforzar el ataque, mantiene negociaciones avanzadas con el club brasileño y ya habría dado el visto bueno para continuar su carrera en el fútbol de Brasil.

La información fue adelantada por el periodista Fer Padrón, quien aseguró que Almada “tiene negociaciones avanzadas con Flamengo” y que el jugador “dio el visto bueno para jugar en Brasil”. Desde el club carioca también reconocieron el interés: José Boto, director deportivo de Flamengo, admitió que “es verdad que estamos interesados en Thiago” y que existen conversaciones abiertas, aunque aclaró: “Nada está cerrado, el jugador todavía no dio el ‘sí’”.

River había acercado una propuesta importante para quedarse con el mediapunta: 20 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos. Sin embargo, Flamengo se metió fuerte en la negociación con una oferta superior, cercana a los 30 millones de dólares por la totalidad de la ficha, una cifra que habría convencido al Atlético de Madrid, dueño del pase.

Según informó el periodista César Luis Merlo, ese acuerdo ya habría sido aceptado tanto por el club español como por el entorno del futbolista. Esa diferencia económica dejó al equipo de Núñez en una posición incómoda, pese a que Coudet lo consideraba una pieza prioritaria para darle más juego y desequilibrio al equipo.

Difícil momento para River en el mercado de pases: otro refuerzo que se cae

La llegada de Ángel Correa a River quedó prácticamente descartada luego que Tigres de México volvió a cambiar las condiciones de la transferencia, pese a que la institución de Núñez había aceptado los términos planteados para cerrar la operación.

Cuando el acuerdo parecía encaminado, la dirigencia del club mexicano elevó nuevamente sus pretensiones y River decidió no continuar la negociación bajo esas condiciones, por lo que el pase del delantero que fue campeón del Mundo en Qatar 2022 se encuentra caído.

Correa mantiene su postura de abandonar Tigres y continúa presionando para concretar su regreso al fútbol argentino, aunque ninguna de las partes involucradas ofrece certezas acerca de una posible reactivación de las conversaciones.

River había avanzado en las negociaciones y estaba dispuesto a realizar una inversión cercana a los 15 millones de dólares, pero las modificaciones introducidas a último momento por el club mexicano terminaron por frenar una transferencia que se consideraba próxima a concretarse.

River cerró a la novela del mercado de pases.

Las conversaciones por Andrada, una de las principales apariciones de Vélez, también permanecen abiertas. Almada, Correa y Andrada eran las prioridades de River para completar el plantel dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, aunque la posibilidad de sumar al ex San Lorenzo y al ex Vélez perdió fuerza en las últimas horas.

El mercado de pases cerrará el viernes 31 de julio y, salvo que aparezca una oportunidad considerada excepcional, en Núñez no proyectan avanzar por otros nombres diferentes a los que ya se encuentran bajo negociación.

Sin embargo, River podrá disponer de un cupo adicional después de esa fecha en caso de transferir al exterior a alguno de los jugadores cuyos derechos federativos pertenecen al club.