Los graciosos memes sobre River, eliminado de la Copa Argentina por Aldosivi

La caída del Millo en Salta ante el Tiburón tuvo inmediata repercusión en las redes sociales.

Este viernes, River sufrió una de las peores eliminaciones de su historia. Perdió en la Copa Argentina ante Aldosivi de Mar del Plata en los 16avos de final. El encuentro, disputado en el estadio Martearena de Salta , dejó una imagen demoledora para el equipo de Eduardo Coudet, que no pudo con un rival que está entre los peores del fútbol argentino y quedó fuera del certamen en una de las primeras rondas.

Los primeros dos goles del "Tiburón" llegaron en el primer tiempo y sorprendieron a un River que nunca encontró su ritmo. El equipo marplatense se puso en ventaja con un gol de Tomás Fernández , que definió con un puntazo tras un mal rechazo de Lucas Martínez Quarta.

Después llegaría Nicolás Cordero para aumentar la cuenta y así se fueron al descanso.

La actuación del conjunto de Núñez desató la ira de los hinchas presentes en Salta. Cánticos como "movete River movete" y "jugadores, la concha de su madre" se escucharon desde las tribunas durante todo el complemento, mientras los jugadores intentaban en vano acercarse al empate. Al término del partido, los insultos redoblaron su intensidad.

River, que buscaba cambiar la energía tras perder la final ante Belgrano en el Apertura y mejorar su juego, se despide tempranamente de la Copa Argentina, mientras que Aldosivi celebra una de las mayores hazañas de su historia. El "Tiburón" avanza a los octavos de final y sueña con seguir dando el batacazo en el certamen federal.

Los memes en las redes

Hinchas de todos los equipos y del propio River hicieron referencia al flojo desempeño del Millo con los memes que ya son un clásico.

VIENDO A RIVER pic.twitter.com/3rfcHUSTGl — Nico Raffo (@nico_raffo) July 18, 2026

Y si River es el Austria de Aldosivipic.twitter.com/gF1o5FpjLB — Expe (@Expefutbol) July 18, 2026

Angel Correa en México cuando le pregunten por el contrato que aceptó de River hace unos días pic.twitter.com/cMVIFKhTJr — Fran (@frabigol) July 18, 2026

La pretemporada River la hizo en Pacha Ibiza, hagan una pausa de hidratacion en el segundo tiempo y que tomen venen@. — Emiliano Coroniti (@emicoroniti) July 18, 2026

Yo, cuando me acuerdo que mañana juega River con Driussi ya lesionado y cuando Colidio quiera hacer una gambeta se le trabe la pelota pic.twitter.com/rgQGrXeA1c — Carlos F. Grinblat (@CFGrin) July 16, 2026

Esta jugando mal River pero tampoco para quemar todo pic.twitter.com/DwcEtIbjwZ — De Primera (@DePrimeraa) July 18, 2026

Los hinchas de River buscando a los refuerzos de jerarquía. pic.twitter.com/yclQlBCyDB — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) July 18, 2026