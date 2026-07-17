Comenzaron las obras del nuevo edificio de la EPET N° 27 en Neuquén capital

La Provincia puso en marcha su construcción en el oeste de la ciudad. Demandará una inversión de 12.285 millones de pesos

Con buen ritmo de trabajo desde su inicio, avanza la construcción del nuevo edificio de la EPET N° 27 en el oeste de Neuquén capital , un proyecto estratégico que fortalecerá la oferta de educación técnica en uno de los sectores de mayor crecimiento poblacional de la ciudad.

La iniciativa, llevada adelante por el ministerio de Infraestructura, forma parte del plan de infraestructura escolar que impulsa el gobierno provincial para dar respuesta a la creciente demanda educativa y continuar saldando una deuda histórica con la educación pública, especialmente con la educación técnica.

La obra representa una inversión de 12.285 millones de pesos y es ejecutada por la empresa Constructora Roque Mocciola S.A., con un plazo de ejecución de 19 meses.

Características

El nuevo establecimiento tendrá una superficie cubierta de 4.996 metros cuadrados, emplazada sobre un predio de 18.836 metros cuadrados. El proyecto contempla diez aulas, laboratorio de Física, Química y Biología, sala de representación, biblioteca multimedia y un Salón de Usos Múltiples.

Además, dispondrá de un amplio sector de talleres con 16 espacios específicos para la formación técnica y un aula para la jefatura de talleres. El edificio también incluirá todos los espacios destinados a la administración y al funcionamiento institucional.

Esta obra se suma al plan de fortalecimiento de la infraestructura educativa que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, con el objetivo de ampliar el acceso a una educación pública de calidad y consolidar la formación técnica como un eje estratégico para acompañar el desarrollo productivo de Neuquén.

La otra EPET

Días atrás, la ministra de Educación, Soledad Martínez, junto con autoridades de la cartera, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la comunidad educativa de la EPET N° 7 de la capital neuquina, con el objetivo de coordinar la propuesta vinculada a mejoras edilicias y ampliación de espacios que requiere el establecimiento educativo en virtud del crecimiento de su matrícula.

El encuentro, que se llevó adelante en la sede del Consejo Provincial de Educación (CPE), previo al inicio al inicio de las vacaciones, estableció que las intervenciones proyectadas se efectuarían durante el receso invernal.

En relación con los trabajos a encarar en el período de vacaciones que se inició este lunes, se informó a los referentes escolares que se reforzará el sistema de calefacción en las áreas de talleres con 9 nuevos equipos de frío calor; también se trabajará en el cambio de una cocina y de un anafe de un aula y un taller, y se revisará el equipamiento del sector gamelas, haciendo además el recambio de reguladores de presión en los nichos de gas. Por otro lado, la ministra adelantó que, junto al área de mantenimiento, se analizará el funcionamiento del sistema cloacal y de extractores, y se ajustará el sistema de seguridad en los accesos al establecimiento. Los trabajos que requieran más tiempo de ejecución, serán planificados para el próximo verano.