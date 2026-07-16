Nuevos cortes de tránsito en Avenida Mosconi: cuándo serán las próximas interrupciones por las obras

El Municipio de la ciudad informó que, con motivo de avanzar en las tareas, la circulación se verá alterada en los próximos días.

La Municipalidad de Neuquén informó que, con motivo de avanzar en las tareas de la Avenida Mosconi , se realizará un nuevo corte de tránsito que afectará la circulación de aquellos conductores que se movilicen por el oeste de la capital.

De acuerdo a lo comunicado, el cruce de Don Bosco y Mosconi permanecerá completamente cerrado desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de julio , debido al avance de las obras de transformación de la ex Ruta Nacional 22.

Según precisaron, la circulación en ese sector se restablecerá con normalidad el lunes 20 de julio.

El corte responde a una intervención necesaria para realizar el paso de cañeros eléctricos y completar la terminación de la superficie, tareas consideradas fundamentales dentro del desarrollo de la obra.

Por qué estará cerrado el cruce

Durante los tres días que durará el operativo, los equipos de trabajo ejecutarán la instalación de la infraestructura eléctrica subterránea y finalizarán la preparación de la superficie, por lo que el tránsito permanecerá totalmente interrumpido en la intersección.

Desde el municipio solicitaron a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización y utilizar vías alternativas mientras duren las tareas.

La intervención forma parte del proyecto de reconversión integral de la Avenida Mosconi, una de las obras viales más importantes que actualmente se ejecutan en la ciudad.

Cómo avanza la transformación de la ex Ruta 22

La obra sobre la Avenida Mosconi avanza en distintos frentes y ya comenzó a mostrar un cambio estructural en uno de los principales corredores de Neuquén.

El proyecto contempla transformar la antigua ruta en una avenida urbana con cuatro carriles por sentido de circulación, además de dos carriles de estacionamiento, incorporando también un moderno sistema de desagües pluviales para resolver un problema histórico de escurrimiento en el sector.

En el tramo 4, comprendido entre Linares y Gatica, actualmente se realizan los últimos trabajos previos a la colocación de la carpeta asfáltica.

Por su parte, en el tramo 5, entre Linares y Leales, las cuadrillas avanzan en la etapa final de preparación del suelo, paso indispensable antes de iniciar las tareas de pavimentación.

Claudio Espinoza

Un nuevo viaducto para mejorar la circulación

En paralelo, continúa la construcción del tramo 6, que se extiende entre el Puente Carretero y la calle Leales, donde se levanta un nuevo viaducto que contará con dos carriles por sentido de circulación.

La estructura permitirá que las calles Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo del puente, mejorando la conectividad y aumentando la seguridad vial en uno de los sectores con mayor movimiento vehicular de la ciudad.

Actualmente se ejecutan los pilotes con dos máquinas trabajando de manera simultánea. Además, avanzan las tareas del terraplén de acometida, la construcción de los muros de contención con escamas de hormigón y la fabricación de las vigas que luego sostendrán la estructura del puente y la futura losa.