Habrá cortes en la Avenida Mosconi y en el puente carretero: cuándo y dónde serán

El municipio informó que este fin de semana se registrarán nuevas interrupciones por el avance de la obra.

Se viene un nuevo fin de semana con cortes de tránsito.

La Municipalidad de Neuquén anunció que durante el fin de semana largo habrá una nueva serie de cortes de tránsito que se realizarán por el avance de las obras de la Avenida Mosconi.

Las autoridades informaron que las restricciones estarán vigentes desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio , mientras que el tránsito volverá a la normalidad el lunes 13.

Los cortes corresponden a distintos frentes de obra que avanzan sobre la futura avenida y forman parte de la transformación integral de uno de los principales corredores viales de la capital neuquina.

Claudio Espinoza

Qué calles estarán cerradas

En el Sector 4, comprendido entre las calles Linares y Gatica, permanecerá cerrado el cruce de Chaneton y la Avenida Mosconi desde el jueves hasta el domingo.

En ese sector se ejecutarán trabajos para el paso de cañeros eléctricos y la terminación de la superficie.

Por otra parte, en el Sector 5, ubicado entre Linares y Leales, los cortes serán rotativos:

Jueves 9 de julio : permanecerá cerrado el cruce de Paimún.

: permanecerá cerrado el cruce de Paimún. Viernes 10 de julio : el corte será en Tronador.

: el corte será en Tronador. Sábado 11 de julio: estará interrumpido el tránsito en Saturnino Torres.

En estos tres puntos se realizarán tareas de reclamado y fresado de la calzada, fundamentales para continuar con la ejecución de la nueva infraestructura vial.

Corte en el ingreso por Puentes Carreteros

A las restricciones por la obra en la Avenida Mosconi se sumará un corte especial el domingo 12 de julio, cuando permanecerá cerrado el ingreso a Neuquén por los Puentes Carreteros, entre las 8 y las 13.

La interrupción se debe al retiro del pórtico utilizado para la lectura automática de patentes.

Durante ese operativo, el ingreso a la ciudad será desviado por el Tercer Puente, con asistencia de inspectores de Tránsito y efectivos policiales para ordenar la circulación y minimizar demoras.

Desde el municipio recomendaron a los automovilistas planificar sus recorridos con anticipación, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal que trabajará en cada uno de los sectores intervenidos.

Claudio Espinoza

La obra de la Avenida Mosconi es uno de los proyectos de infraestructura más importantes que ejecuta actualmente la Municipalidad de Neuquén y busca transformar la actual traza de la ex Ruta 22 en un corredor urbano moderno, seguro y preparado para el crecimiento de la ciudad.

La obra contempla cuatro carriles por sentido de circulación, dos carriles de estacionamiento, nueva infraestructura pluvial de gran capacidad y una importante renovación del espacio público.

Según destacaron desde el Ejecutivo municipal, esta intervención permitirá resolver un histórico problema de escurrimiento de agua en el sector y mejorará significativamente la conectividad y la movilidad en uno de los accesos más transitados de la capital neuquina.