Avenida Mosconi: una nueva pilotera acelera la obra en puentes y promete reducción de los plazos

Se aceleran los ritmos de obra en la zona de los puentes carreteros. Las otras dos etapas también muestran avances.

A partir de la llegada de una segunda pilotera a la zona de obras , los trabajos de la Avenida Mosconi sobre los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti podrían reducir sus plazos en un mes y medio. Desde la Municipalidad de Neuquén aseguran que el proyecto marcha a buen ritmo y para diciembre ya se podría circular por el viaducto elevado.

El secretario de Infraestructura y Planificación Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, aseguró que el objetivo es que el tránsito se normalice para febrero de 2027, aunque desde su área buscan reducir los plazos para que antes de esa fecha ya circulen los autos por la nueva avenida.

En una entrevista con LU5, dio más detalles de los avances en la etapa 6 de la obra, que abarca unos 300 metros entre la zona de Primeros Pobladores (calle Leales) y el inicio de los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti.

"La parte sur del viaducto ya empieza a tomar forma, es donde tenemos la subida hacia el viaducto", dijo y aclaró: "ahí se está conformando todo el cierre de la contención del terraplén que con estas escamas de hormigón que ya se empiezan a visualizar".

Aclaró que este lunes "está ingresando una segunda pilotera para ya trabajar en paralelo en la excavación y por supuesto el hormigonado de cada pilote, que son 48 en total".

Nicola aclaró que contar con dos piloteras trabajando en simultáneo permite acelerar los tiempos de obra en la etapa 6 de la Avenida Mosconi en al menos un mes y medio.

"Ahora que se terminó de nivelar el terreno ingresa la segundo pilotera y toma más ritmo la ejecución de los pilotes", dijo y señaló que este segundo equipo no había ingresado a la obra porque se requería acondicionar el terreno previamente.

Claudio Espinoza

"En paralelo se está gestionando conla empresa que está produciendo las vigas del puente y ya se le solicitó que acelere, que también entregue anticipadamente", dijo el secretario y agregó: "creo que un mes o un mes y medio antes vamos a poder estar ya con el viaducto armado".

A pesar de que la segunda pilotera y la llegada anticipada de las vigas podrían acelerar las actividades, Nicola recordó que desde la Municipalidad apuntan a tener el viaducto terminado para el mes de diciembre. Aclaró que la obra es muy grande e incluye distintos frentes de trabajo, cada uno con su particularidad, lo que los ha forzado a rediseñar los planes a medida que avanzan con la construcción.

Cómo avanzan las otras etapas de la Mosconi

Además de la Etapa 6, el Municipio trabaja en otras dos zonas de la Mosconi de forma simultánea. Así, el funcionario aclaró que la etapa 5, que va de la zona de Primeros Pobladores (calle Leales) hasta Linares podría contar esta semana con la carpeta asfáltica.

Claudio Espinoza

"Son más o menos unos 1600 o 1700 metros. Allí hay cuatro frentes de trabajo distintos, cuatro sectores que se están preparando ya las bases con material con calcario y ya la semana que viene, en esos cuatro sectores a la vez vamos a empezar a colocar la base negra y la carpeta asfáltica", explicó.

Destacó, además que "ya empieza a tomar ritmo la obra y vamos a empezar a visualizar ya la nueva la nueva traza con el nivel correspondiente".

"Lo que va a quedar es la última la última capa, que es la de 4 centímetros, que esa queda al final de todo. Una vez que se termine de hacer absolutamente todo, ya se coloca la la última carpeta. Pero las dos bases negras que son de 7 centímetros, queremos que en agosto estén", afirmó.

La Etapa 4, por su parte, que va de Linares hasta Gatica, ya muestra un nive diferente de avance. "Creo que en estos días ya vamos a empezar a ver cómo empiezan a aparecer las columnas de alumbrado", aseguró Nicola.

Aunque hay expectativas de que una parte de la Avenida Mosconi se inaugure en septiembre, en el marco del aniversario de la capitalidad de Neuquén, el secretario aclaró que la ciudad tiene 70 obras en marcha y que aún no está definido cuáles tendrán sus corte de cintas para esa ocasión.