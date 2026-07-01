Hay más tiempo para votar el nuevo nombre de la Avenida Mosconi

La Municipalidad de Neuquén propone un proceso participativo para cambiar el nombre y acompañar la transformación de una gran avenida urbana. Cuánta gente votó hasta ahora.

La Municipalidad de Neuquén anunció que se extenderá durante todo el mes de julio la votación ciudadana para definir el nuevo nombre de la Avenida Mosconi , una de las obras más importantes que transformará la ciudad. La decisión responde a la alta participación de los vecinos y vecinas, que ya superó los 23 mil votos.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que la prórroga busca ampliar la participación y fortalecer el carácter democrático de la iniciativa: "Estamos llevando adelante el proceso participativo que va a definir el nombre de la Gran Avenida que viene a transformar la ciudad de Neuquén. Debido a la alta participación que hemos tenido, que ya supera los 23 mil votos y el intendente Mariano Gaido nos ha pedido que se amplíe durante todo el mes de julio, es decir, que tengamos 30 días más para que los vecinos y las vecinas puedan seguir votando", afirmó.

La funcionaria señaló que la extensión permitirá que más personas puedan expresar su opinión durante las distintas actividades que se desarrollarán en la ciudad durante las vacaciones de invierno y la temporada turística.

"Esto amplía la legitimación de lo que va a ser el nombre de la Gran Avenida, pero sobre todo nos permitirá aprovechar la cantidad de actividades que vamos a tener para el turismo y para quienes viven en la ciudad de Neuquén, recordándoles que la votación sigue vigente y buscando superar o incluso duplicar el número de participantes que llevamos hasta ahora", destacó.

Embed Así avanza el hormigonado de la primera pila del viaducto, una obra para conectar y reordenar el tránsito en el ingreso de nuestra querida Neuquén. Demostramos de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos.

¡Neuquén Capital sigue creciendo para estar cada día mejor! pic.twitter.com/Ph5uLumspR — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) June 23, 2026

Por otro lado, De Giovanetti recordó que las alternativas disponibles surgieron de propuestas realizadas por el sector privado y que el sistema también permite incorporar nuevas opciones: "Hay diez nombres que fueron propuestos por el sector privado. Además, existe una opción que es “otro”, para quienes no se sientan representados por esas propuestas. En ese caso pueden incorporar un nuevo nombre, con la única limitación de que no sean nombres propios ligados a la política", explicó.

Por último, destacó la sencillez del sistema de votación e invitó a toda la comunidad a participar: "Desde la página web municipal www.neuquencapital.gov.ar, se ingresa el DNI, la edad y el código postal y ya se puede votar”, concluyó.

Las opciones para votar

Los que ingresen en el sitio web de la Municipalidad podrán votar por el nombre que prefieran para la avenida. Cada voto es único y podrán sumar sus opciones todos los ciudadanos neuquinos mayores de 16 años.

Entre las alternativas se cuentan Gran Avenida Confluencia, Gran Avenida Limay, Gran Avenida, Gran Avenida Neuquén, Gran Avenida Las Bardas, Gran Avenida Ing. Enrique Mosconi, Gran Avenida Pehuén, Gran Avenida del Comahue, Gran Avenida Federal y Gran Avenida Patagónica.

El sistema también permite elegir la opción "Otro" para que cada usuario pueda hacer su aporte de otras denominaciones para esta calle, que sigue en pleno proceso de obras en el tramo que va desde los puentes carreteros hasta el cruce con calle Gatica.

El nombre elegido irá al Concejo Deliberante

Una vez finalizado el período de votación, la Municipalidad realizará el recuento de las opciones más elegidas. Luego, el nombre que resulte ganador será incorporado a un proyecto de ordenanza que el Ejecutivo municipal enviará al Concejo Deliberante para su tratamiento formal.

La funcionaria señaló que la herramienta fue diseñada junto con la Secretaría de Modernización, con la intención de que el trámite sea simple y accesible para la mayor cantidad posible de personas.

“Diseñamos esta herramienta junto con la Secretaría de Modernización para que sea amplia, accesible e integral, garantizando que todos tengan la posibilidad de participar y ejercer su voto”, expresó De Giovanetti.

La consulta ciudadana se presenta como una instancia complementaria al avance físico de la obra, que modifica la circulación en un sector clave de la ciudad y que apunta a ordenar el tránsito en uno de los corredores más utilizados por automovilistas, comerciantes y vecinos.