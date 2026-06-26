En plena madrugada, Gaido mostró el avance de la Avenida Mosconi: así son las tareas en el cruce con Olascoaga

El intendente explicó que la visita realizada a las cuatro de la madrugada responde a la dinámica de una obra que se desarrolla durante todo el día.

El intendente Mariano Gaido recorrió durante la madrugada la obra de la Avenida Mosconi y mostró los avances de esta intervención estratégica, que cuenta con 70 equipos trabajando las 24 horas y ya alcanza un 40% de avance general.

Tras la recorrida, el jefe comunal destacó: “Estamos en Neuquén capital, la ciudad que más obras hace en el país, y esta es, además, la obra más importante de la ciudad”. Resaltó que se trata de una intervención que se ejecuta “las 24 horas, a la neuquina y con presupuesto municipal, sin endeudamiento”. Además, afirmó que los trabajos avanzan “más rápido de lo previsto”.

Gaido explicó que la visita realizada a las cuatro de la madrugada responde a la dinámica de una obra que se desarrolla durante todo el día: “Queríamos verla y monitorearla. Están todos los equipos trabajando, con tres frentes de obra en distintos sectores”.

En ese sentido, felicitó a las empresas neuquinas que participan del proyecto: “Están trabajando en todo momento y con ese entusiasmo y espíritu que caracteriza a los neuquinos”.

gaido mosconi madrugada

El intendente destacó que la obra no solo transformará el sistema pluvial de la ciudad durante los episodios de lluvia, sino que también permitirá consolidar una gran avenida que acompañe el crecimiento de Neuquén como capital.

“Viene a consolidar el tránsito y la circulación, a mejorar los tiempos de traslado de los vecinos y vecinas, y también a potenciar la economía, el comercio y la inversión en infraestructura”, afirmó.

“Es una gran obra que resuelve una situación pluvial histórica y, al mismo tiempo, nos brinda la oportunidad de crecer como una gran capital se merece. Con fondos propios, trabajando las 24 horas y siendo un ejemplo para el país”, Mariano Gaido. “Es una gran obra que resuelve una situación pluvial histórica y, al mismo tiempo, nos brinda la oportunidad de crecer como una gran capital se merece. Con fondos propios, trabajando las 24 horas y siendo un ejemplo para el país”, Mariano Gaido.

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Avanzan con los conductos pluviales

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, brindó detalles técnicos sobre la intervención. Explicó que en el punto de la Olascoaga, sobre el lado este, se está cruzando la Avenida Mosconi mediante tres conductos pluviales de 1.000 milímetros de diámetro cada uno.

“Estamos en pleno proceso de colocación de estas tuberías pluviales, que permitirán aumentar significativamente la capacidad de transporte de agua de las cuencas que hoy desembocan en el centro y continúan hacia Villa María. Además de reducir el nivel del terraplén, incrementamos la capacidad de cruce: antes había un solo conducto y ahora serán tres”, detalló.

La funcionaria indicó que para esta etapa llegaron a la ciudad 500 camiones cargados con los caños necesarios para la obra.

Asimismo, adelantó que, una vez finalizados los cruces, comenzará la instalación longitudinal de los conductos a lo largo de toda la avenida, desde la rama norte hasta la rama sur, en ambos sentidos.

Mosconi asfalto (23) Claudio Espinoza

Bruno explicó además que las tareas de asfaltado y hormigonado se realizan a partir de las 9 o 10 de la mañana, cuando las condiciones de temperatura son adecuadas para trabajar con esos materiales.

Por otro lado, comentó que los trabajos avanzan en paralelo en distintos frentes: “Estamos ejecutando las bases de las columnas de iluminación, el bulevar central, los tres carriles por sentido con base negra colocada y el reemplazo completo de los cañeros de semáforos, que incorporarán fibra óptica”.

“Ya tenemos prácticamente el 50% de este sector cuatro con toda la infraestructura instalada para los futuros semáforos inteligentes que tendrá la ciudad”, indicó.

En cuanto a la infraestructura, explicó que “los cables eléctricos, la fibra óptica, los servicios urbanos y los sistemas pluviales estarán soterrados bajo el bulevar central, lo que permitirá eliminar la contaminación visual y mejorar la seguridad”.

Aseguró que la obra contempla además un subsuelo tecnológico diseñado para acompañar las futuras inversiones y el crecimiento de la ciudad durante los próximos 10 a 15 años.

Por último, destacó que se están desarrollando múltiples tareas de manera simultánea para acelerar la ejecución de la obra y concluir rápidamente la intervención.