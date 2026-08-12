Música, humor y más humor encabezan la agenda cultural del fin de semana en Neuquén y el Alto Valle

La cartelera regional se renueva con recitales, comedia y espectáculos para toda la familia.

Este fin de semana se renueva la agenda en la región.

Neuquén y el Alto Valle volverán a ofrecer un fin de semana con una variada agenda de espectáculos. La programación incluye música, humor y comedia para distintos públicos, con funciones previstas en la región entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto.

A los shows del fin de semana también se suma un anticipo de una de las presentaciones más esperadas de agosto.

La primera gran propuesta del fin de semana tendrá como protagonista a Patricia Sosa , una de las voces más importantes, figura central del rock y la canción popular argentina desde hace décadas, que llegará con un espectáculo que repasa las distintas etapas de su trayectoria artística.

La cantante ofrecerá un concierto que combinará clásicos de su carrera con canciones de su nuevo material, en un formato pensado para privilegiar el contacto con el público y la intensidad interpretativa que la caracteriza. El repertorio recorrerá desde su histórica etapa al frente de La Torre hasta su consolidación como una de las artistas más reconocidas del país.

Actualmente, Patricia Sosa continúa trabajando en nuevas producciones musicales sin abandonar los escenarios, donde mantiene una intensa actividad en todo el país.

La primera presentación será el viernes 14 de agosto, a las 21, en Casino Magic de Neuquén. Luego continuará el sábado 15, también a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en las boleterías de los teatros y a través de la página web de Entrada Uno (entradauno.com).

Pablo Angeli presenta una nueva comedia

El humor llegará de la mano de Pablo Angeli, quien estrenará en la región su nuevo unipersonal "Carmen y Osvaldo y toda la familia", una propuesta que toma como punto de partida las fiestas de fin de año, “ese campo de batalla donde las copas tintinean, los turrones se derriten y las tensiones familiares explotan con el sonido del corcho”.

En el espectáculo, Angeli se multiplica para interpretar a todos los integrantes de una típica familia argentina: Carmen, la esposa que cocina con amor y furia; Osvaldo, el esposo que filosofa con la cerveza en la mano; Luly, la hija que busca su identidad entre los 90 y el Wi-Fi; Betty, la cuñada que se “negativa” (pero igual opina de todo); Ceci, la nuera que intenta agradar mientras navega el caos familiar y Esteban, el enamorado de Luly, que aterriza en este universo como un astronauta sin manual de instrucciones. Todos aparecen sobre el escenario en una sucesión de escenas que mezclan nostalgia, conflictos cotidianos, humor y emoción.

La obra se mueve con ritmo cinematográfico entre la nostalgia de los 80, el glamour de los 90, los dramas del 2000 y la actualidad digital, mostrando cómo cambian las costumbres, pero también cómo permanecen intactas muchas de las dinámicas familiares.

Con su característico estilo, el comediante vuelve a apostar por personajes reconocibles y situaciones que despiertan la risa desde la identificación. Entre risas, recuerdos y algunos golpes de emoción, Angeli invita a mirarnos en el espejo deformado de nuestras propias reuniones familiares.

“Porque todos tenemos una Carmen en la cocina, un Osvaldo que se duerme con el partido y una Betty que dice: ‘Yo no quiero decir nada, pero…’”.

La función será el sábado 15 de agosto, a las 21, en Casino Magic de Neuquén. Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del casino y mediante la página web de Entrada Uno (entradauno.com).

Cirko Marisko llega con el mejor espectáculo de humor de Carlos Paz

El cierre del fin de semana estará a cargo de Cirko Marisko, el dúo cómico argentino integrado por Lucas "Crazy Waves" y Martín "Konga", que presentará "Monoargentum", el espectáculo distinguido con el Premio Carlos 2026 al Mejor Espectáculo de Humor.

Luego de convertirse en una de las revelaciones de la última temporada teatral de Villa Carlos Paz, iniciaron una gira nacional e internacional con una propuesta que combina stand up, baile, música, improvisación y una permanente interacción con el público.

La obra desarrolla un formato propio denominado Comedia Urbana, donde conviven el humor físico, el absurdo, el teatro y el street dance, en una puesta dinámica pensada para espectadores de todas las edades.

El reconocimiento obtenido durante la temporada de verano no solo reafirma el gran trabajo artístico del dúo, sino que también impulsa una nueva y ambiciosa etapa.

La presentación será el domingo 16 de agosto, a las 20, en Casino Magic Neuquén. Las entradas pueden conseguirse en la boletería del casino y por Entrada Uno (entradauno.com).

Dalia Gutmann regresa a Neuquén y General Roca

La agenda cultural también tiene una propuesta para la próxima semana. La comediante Dalia Gutmann, una de las referentes del stand up argentino, llegará con su espectáculo "Experiencia Dalia Gutmann", ganador del Premio Estrella de Mar 2026 al Mejor Espectáculo de Humor.

“Experiencia Dalia Gutmann” es un show unipersonal donde, a través de su humor catártico y emocional, Dalia comparte esas experiencias que le arruinan la vida pero que intenta convertir en comedia.

Con más de 20 años de carrera humorística en escenarios de Argentina y distintos países de Latinoamérica y Europa, Dalia se ha convertido en una voz clave para reflejar el universo de las mujeres a través de la comedia. Su habilidad para conectar con la audiencia logra que muchas mujeres se sientan identificadas y acompañadas, y que los hombres que asisten al show comprendan un poco más nuestra vida cotidiana.

En este unipersonal, propone un recorrido por situaciones cotidianas narradas desde el humor y la mirada característica de la actriz.

Gutmann se presentará el viernes 21 de agosto, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén. Las entradas se venden únicamente en efectivo en Juguetería Flipper (Av. Argentina 179) y en Ticketway.com.ar.

Además, la comediante estará el sábado 22, también a las 21, en la Casa de la Cultura de General Roca. Las entradas se adquieren en la boletería del espacio, ubicado en 9 de Julio 1043 y en la página Ticketway.com.ar.