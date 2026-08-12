Fue al parador nocturno por una descompostura y descubrieron que estaba embarazada

Sucedió en el refugio del SIEN. Médicos asistieron a una mujer en situación de calle con dolores; constataron su gestación.

Una mujer en situación de calle acudió al refugio "100 Días" del SIEN, también conocido como el " parador nocturno ", manifestando una descompostura generalizada.Tras la atención brindada por el equipo interdisciplinario que opera en el lugar, los profesionales de la salud confirmaron que la paciente se encontraba embarazada .

El caso fue dado a conocer por el secretario del Interior de la provincia, Gustavo Coatz , a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos quien manifestó que esta "había sido una noche especial" por lo novedoso del diagnóstico.

Durante una guardia en el dispositivo, el funcionario relató las particularidades del hallazgo y aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el rol social y sanitario que cumplen estos espacios de contención en la capital neuquina.

"Un momento de dignidad"

Al hacer referencia a la labor cotidiana que realiza el personal del refugio, Coatz abordó los prejuicios que suelen surgir en torno a la existencia de estos paradores. "Mucha gente no está de acuerdo o le parece que estamos haciendo un aguantadero, y en realidad el refugio es todo lo contrario: es el momento de dignidad para esa gente que está en la calle", enfatizó.

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El funcionario resaltó el trabajo coordinado entre médicos, enfermeros y voluntarios que hacen posible el funcionamiento del espacio para atender a personas en extrema vulnerabilidad. "Son seres humanos iguales que nosotros, y da vergüenza tener que aclararlo", expresó Coatz, remarcando la relevancia de brindar una respuesta integral.

Finalmente, destacó que el objetivo central del dispositivo no solo radica en resolver las urgencias médicas de quienes asisten, sino también en ofrecer un acompañamiento continuo. Con este abordaje, se busca que las personas asistidas puedan acceder a diagnósticos oportunos y contar con el respaldo necesario para tomar decisiones sobre su salud y su vida en un marco de respeto y contención.

Cómo funciona el refugio

Las personas que quieran ingresar al refugio pueden acercarse a la Catedral de Neuquén, desde donde salen los minibuses hacia el predio. Según explicaron, los vehículos realizarán todos los viajes que sean necesarios para garantizar los traslados.

Antes de subir, se realiza un control preventivo con intervención policial. Las pertenencias que no están permitidas dentro del refugio quedan guardadas en la Catedral hasta la mañana siguiente.

Una vez en el predio, las personas deben permanecer allí durante toda la noche. No está permitido retirarse caminando, ya que el refugio se encuentra a la vera de la Ruta 7 y la circulación nocturna podría poner en riesgo tanto a los alojados como a los automovilistas.

A partir de las 7 de la mañana, los minibuses regresan a la Catedral, donde se ofrece el desayuno. El servicio, que inicialmente funcionaba durante la semana, también fue habilitado los sábados y domingos, por lo que ahora la asistencia está cubierta durante los siete días.

Desde la Secretaría de Emergencias aclararon que más de 150 personas trabajan cada día para sostener este dispositivo. "Ante las bajas temperaturas, el Gobierno de la Provincia del Neuquén lleva adelante un dispositivo integral de asistencia, resguardo y acompañamiento destinado a personas en situación de calle", señalaron.

"Cada día, más de 150 personas trabajan para garantizar el funcionamiento del dispositivo, articulando tareas de recepción, alojamiento, alimentación, atención sanitaria, seguridad, acompañamiento y asistencia integral", agregaron sobre el trabajo coordinado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, que reúne el trabajo del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, la Policía del Neuquén, el EPEN, la Municipalidad de Centenario, la Iglesia Católica, la organización Más Compasión y personas voluntarias.

Añadieron que se trata de "un trabajo interinstitucional y solidario que permite brindar una respuesta organizada y sostenida para proteger la salud y la integridad de quienes atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad".