El impactante informe sobre la salud de los gatos en Argentina

Un estudio demostró que en nuestro país existen más de 6 millones de gatos. Sin embargo, no todos reciben los cuidados necesarios. Los detalles.

En Argentina existen más de 6 millones de gatos

La salud de los gatos en Argentina enfrenta un importante desafío . Aunque la población felina no deja de crecer y ya supera los 6,4 millones de animales, una gran parte no recibe los cuidados preventivos básicos , como la vacunación, la desparasitación o los controles periódicos que permiten detectar enfermedades antes de que se agraven.

Según datos difundidos por la institución Boehringer Ingelheim , especialistas en medicina felina, uno de cada tres gatos que recibe atención veterinaria no está vacunado, mientras que dos de cada tres no fueron desparasitado s, una situación que incrementa el riesgo de enfermedades prevenibles tanto para los animales como, en algunos casos, para las personas.

El crecimiento de la población de gatos también obliga a reforzar el concepto de medicina preventiva, una herramienta que busca anticiparse a las enfermedades mediante controles periódicos y diagnósticos tempranos, en lugar de actuar únicamente cuando aparecen los síntomas.

"Hoy los gatos ocupan un lugar cada vez más importante dentro de las familias. La medicina veterinaria también debe acompañar ese cambio, incorporando estrategias preventivas que permitan detectar enfermedades antes de que produzcan daños irreversibles", afirmó el médico veterinario Alexis Jaliquias, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y referente en medicina felina.

Uno de cada tres gatos que recibe atención veterinaria no está vacunado.

La importancia de prevenir antes que tratar

Los especialistas sostienen que muchas enfermedades felinas avanzan de manera silenciosa y recién son detectadas cuando ya se encuentran en estados avanzados.

Entre ellas aparecen la enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial y distintas cardiopatías, patologías frecuentes especialmente en gatos adultos y de edad avanzada.

Las estadísticas reflejan esa realidad. Se estima que cuatro de cada cinco gatos con hipertensión no son diagnosticados a tiempo, mientras que una importante proporción de los felinos con enfermedad renal crónica tampoco recibe un diagnóstico temprano.

La medicina preventiva permite reducir ese riesgo mediante controles clínicos periódicos, mediciones de presión arterial, estudios de laboratorio y la actualización del calendario sanitario.

Además de proteger la salud de las mascotas, estas prácticas también ayudan a prevenir enfermedades transmisibles y favorecen una mejor calidad de vida durante todas las etapas del animal.

Los especialistas sostienen que muchas enfermedades felinas avanzan de manera silenciosa.

Vacunas y desparasitación, dos pilares fundamentales

La vacunación y la desparasitación siguen siendo dos de las principales herramientas para prevenir enfermedades infecciosas y parasitarias.

Sin embargo, el informe advierte que todavía existe una brecha importante entre las recomendaciones veterinarias y los cuidados que efectivamente reciben los gatos.

Los especialistas recuerdan que los planes sanitarios deben adaptarse a la edad, el estilo de vida y las condiciones particulares de cada animal, por lo que resulta fundamental realizar consultas periódicas con el médico veterinario.

En ese contexto, remarcan que los gatos suelen ocultar los signos de enfermedad, lo que vuelve aún más importante la prevención y los controles de rutina.

Este jueves se realizará una charla para médicos veterinarios.

Neuquén será sede de una capacitación sobre medicina felina

Con el objetivo de actualizar conocimientos y promover una mayor prevención, este jueves 13 se realizará en Neuquén una Jornada de Capacitación en Medicina Felina, organizada por Boehringer Ingelheim en el marco del programa Cat'Xpert.

La actividad estará a cargo del Dr. Alexis Jaliquias y se desarrollará de 20 a 23 en el Howard Johnson Neuquén, ubicado en Caracas 50, con la participación de alrededor de 70 médicos veterinarios.

Durante la capacitación se abordarán las últimas recomendaciones internacionales sobre vacunación, desparasitación, detección temprana de enfermedades renales, hipertensión y cardiopatías, poniendo el foco en la importancia de prevenir antes que tratar.