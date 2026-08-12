Habrá DNI obligatorio para perros y gatos: dónde rige y qué deberán cumplir los dueños

La normativa municipal también establece sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones relacionadas con sus mascotas.

El DNI obligatorio permite identificar a cada perro o gato y vincularlo con la persona responsable de su cuidado.

Los perros y gatos ahora deberán incorporarse a un re gistro municipal obligatorio , y la medida medida suma también la entrega de un DNI para mascotas, un documento pensado para identificar a cada animal y vincularlo con la persona responsable de su cuidado.

La iniciativa tiene la intención de ordenar la información sobre la población animal de la ciudad y facilitar la intervención del municipio ante diferentes situaciones. El sistema también permitirá actualizar los dato s cuando cambie el domicilio, el responsable o alguna característica de la mascota.

El trámite no reemplaza los controles veterinarios ni la libreta sanitaria. Es más bien una herramienta complementaria que reúne información básica del animal y de su tutor dentro de una base administrada por la Municipalidad de Villa María, Córdoba.

La normativa también establece sanciones para quienes incumplan las obligaciones relacionadas con el cuidado y la identificación de sus mascotas. El monto dependerá de la gravedad de cada infracción y podrá aumentar ante situaciones de abandono, maltrato o riesgo en espacios públicos.

Cómo funciona el DNI para mascotas

El registro obligatorio es para todos todos los perros y gatos que viven en Villa María, Córdoba. Sus responsables deberán completar la inscripción en los puntos municipales habilitados, sin pagar ningún arancel.

El trámite para obtener el DNI de las mascotas es gratuito y alcanza a todos los perros y gatos de Villa María.

El documento incluirá datos como:

nombre de la mascota.

raza.

fecha de nacimiento.

identidad de su tutor.

Dicha información permitirá relacionar al animal con una persona concreta ante un extravío, una denuncia o una emergencia.

La base podrá modificarse cuando sea necesario. Por ejemplo, si el animal cambia de domicilio, pasa al cuidado de otra persona o muere, el responsable deberá informar la novedad para mantener actualizado el registro municipal.

El DNI tampoco sustituye la documentación veterinaria: la libreta sanitaria seguirá siendo necesaria para dejar asentadas las vacunas, desparasitaciones y consultas médicas. El nuevo sistema cumplirá otra función: identificar al animal y determinar quién responde por él.

Cuánto pueden costar las multas

La falta de registro y el incumplimiento de las normas de cuidado podrán derivar en multas económicas. La cifra final quedará sujeta al tipo de falta detectada y a las condiciones en las que se encuentre la mascota.

Las sanciones podrán llegar hasta los $844.000 en los casos vinculados con abandono, maltrato o cuidados inadecuados. La normativa también contempla situaciones en las que un animal permanece en condiciones incorrectas o representa un riesgo para otras personas en la vía pública.

El municipio podrá intervenir cuando reciba una denuncia o detecte una irregularidad durante un control. El DNI facilitará la identificación del responsable y evitará que resulte difícil establecer a quién pertenece un perro o un gato.

La medida está pensada en especial contra quienes dejan animales en la calle, no les brindan atención adecuada o incumplen las condiciones necesarias para tenerlos bajo su responsabilidad.

Para qué servirá el registro de perros y gatos

Uno de los objetivos principales del DNI animal será agilizar la búsqueda de mascotas perdidas. Si un perro o un gato aparece lejos de su casa, los datos registrados permitirán ubicar a su responsable con mayor rapidez.

La información también servirá para diseñar campañas municipales de vacunación, castración y prevención de enfermedades. Al conocer cuántos animales viven en la ciudad y dónde se encuentran, las autoridades podrán distribuir mejor los recursos destinados al bienestar animal.

El sistema se integrará con las normas vigentes para determinados perros considerados potencialmente peligrosos. En esos casos, los responsables deberán respetar además las exigencias específicas sobre circulación, control y seguridad.