Una testigo clave complicó a Pity Álvarez: el llamativo guante con el que apareció en el juicio

El cantante llegó a los tribunales acompañado de su hermana, en medio de un fuerte operativo policial.

El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz avanza con nuevas declaraciones en los tribunales. Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia, con un testimonio clave.

En la primera jornada, el tribunal rechazó el pedido de la defensa para suspender el proceso y el músico, que se quedó dormido en plena audiencia, dijo que declarará más adelante.

Para esta jornada de miércoles 12 de agosto está previsto que declaren cuatro testigos. Verónica Román ya brindó su testimonio y Agustina Inbernoz , pidió hacerlo por Zoom, sin la presencia de la prensa. Luego será el turno de Raúl Prieto Inbernoz y Fanny Johana Valdivia Quea .

El cantante llegó a los tribunales acompañado de su hermana, Débora, en medio de un fuerte operativo policial y rodeado de periodistas que lo esperaban.

Un guante LED y lentes oscuros: el reclamo a Pity Álvarez

Se mostró en silencio pero sonriente, con lentes oscuros, un gorro de lana y un collar de cadena, al igual que en la primera audiencia. Ya en la sala, se presentó con unos guantes que tenían luces, situación que provocó que el secretario del tribunal le pidiera que se los sacara.

Antes de que comenzara el debate, el cantante llamó la atención por un particular accesorio que llevaba puesto en su mano derecha: un guante negro con dos pequeñas luces LED en las puntas de los dedos.

El accesorio no cubría por completo la mano. Además, Pity llegó con brillos en la cara y anteojos, en un look que rápidamente llamó la atención de todos.

La audiencia comenzó pasadas las 11 y se resolvió que el testigo Carlos Ulises Stiempcich -el quinto- declare el viernes, debido a que no pudo asistir hoy.

La declaración que complicó al músico

La primera en hablar fue Verónica Román, última pareja de Cristian Díaz y madre de una de sus hijas. “Espero que se haga justicia por él. No veo de la otra parte que haya arrepentimiento de lo que hizo, como que no importa”, dijo a los jueces.

“Si tiene que pagar, que pague, tiene que ir preso. Tiene que pagar por lo que hizo. A mi hija la dejó sin un padre. No dejó que tuviera relación con su padre”, sostuvo la mujer.

Ante la consulta de la querella, liderada por Fernando Burlando, la testigo agregó: “Después de la muerte del padre, en un momento mi hija se aisló de sus compañeros de colegio. Fueron pasando los años y los chicos cambian. Hoy en día volvimos a iniciar y empezó a revolver todo. Me pregunta por qué, qué pasó con su papá”.

Lo que dejó la primera audiencia

La primera audiencia estuvo marcada por el pedido de la defensa para suspender el juicio. Los abogados de Álvarez plantearon cuestionamientos vinculados con su estado de salud y su capacidad para afrontar el debate, pero el tribunal rechazó el planteo y resolvió continuar con el proceso.

Durante la jornada, el músico decidió no declarar. Ante el tribunal, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, manifestó que lo hará “más adelante”.

Juicio a Pity Álvarez, acusado de haber matado a Cristian Díaz.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió después de que los jueces rechazaran el pedido de suspensión: Álvarez cerró los ojos y se quedó dormido en su silla en plena sala mientras continuaba la audiencia.

El cronograma inicial contempla 11 audiencias, aunque podría sufrir modificaciones a medida que avance el debate en los tribunales porteños.

El crimen que cometió Pity Álvarez

Según la acusación, “Pity” y Díaz se conocían del barrio y mantenían un conflicto previo relacionado con una mochila. El músico acusaba al “Gringo” de haberle sustraído pertenencias y aquella madrugada volvieron a cruzarse.

Pity Álvarez será juzgado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, víctima en Villa Lugano en 2018.

La discusión escaló hasta convertirse en una pelea. Carlos Stiempcich, amigo de Díaz, estaba allí y su declaración será una de las más importantes de este miércoles para determinar cómo comenzó el enfrentamiento y qué ocurrió cuando todavía se trataba de una pelea cuerpo a cuerpo.

La secuencia cambió cuando Álvarez sacó el arma. Según la reconstrucción de la acusación, efectuó un primer disparo que impactó en el rostro de Díaz y posteriormente realizó otros tres tiros. La víctima murió en el lugar.