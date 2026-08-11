Figueroa anunció viviendas y obras de servicios para Zapala y Las Coloradas: los detalles del plan

El gobernador firmó convenios con los municipios para construir un complejo para adultos mayores y dotar de servicios a varios lotes.

El Gobernador firmó convenios con el intendente de Zapala y el intendente de Las Coloradas.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este martes nuevas obras de viviendas y servicios en Zapala y Las Coloradas , en el marco del programa provincial Neuquén Habita .

La iniciativa contempla la construcción de 32 viviendas y un Centro Integral para Personas Mayores en Zapala. Además, en Las Coloradas se ejecutarán redes de energía eléctrica, gas y agua potable para 35 lotes destinados a futuras soluciones habitacionales.

Los convenios fueron firmados junto a los intendentes Carlos Koopmann, de Zapala, y Lucrecio Varela , de Las Coloradas.

Según informó el Gobierno provincial, las obras forman parte del plan que prevé desarrollar más de 20.000 soluciones habitacionales en dos años en toda la provincia.

Los convenios se firmaron en el marco del programa provincial Neuquén Habita. Neuquén Informa

Zapala tendrá un complejo para adultos mayores con 32 viviendas

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que el proyecto para Zapala representa un nuevo paso en la política habitacional destinada a las personas mayores.

“En Zapala estamos haciendo un desarrollo urbano muy importante con el complejo para adultos mayores, que es el cuarto que estamos iniciando en la provincia”, aseguró.

La funcionaria recordó que el primer complejo de este tipo se construye en Neuquén capital y será inaugurado en los próximos meses, mientras que recientemente también fueron anunciados otros en Plaza Huincul y Plottier.

“Es el reflejo de cómo estamos pensando el desarrollo de la adultez y de los adultos mayores en la provincia”, afirmó Bertoldi, y destacó que estos espacios “van más allá de un lugar donde dormir, sino que son un espacio donde desarrollarse, encontrarse y pasar el día, con natatorio climatizado, huertas, parrillas, quincho y un lugar de rehabilitación”.

Además, confirmó que el 25 de agosto se realizará el llamado a licitación para la construcción del complejo y las 32 viviendas.

“Eso significa que en dos o tres meses ya vamos a poder ver iniciada la construcción”, señaló.

La firma se desarrolló este martes y contó con la participación de la Ministra de Infraestructura Tanya Bertoldi. Neuquén Informa

Más viviendas y lotes con servicios en Zapala

La ministra recordó que el desarrollo urbano de Zapala también contempla la ejecución de 531 lotes con servicios, una iniciativa que se lleva adelante junto al municipio.

“Dentro de esos 531 lotes, a través del IPVU y ADUS vamos a construir 170 viviendas, que se suman a las 64 que inauguramos durante este año y otras 22 que también tenemos en ejecución”, manifestó.

También destacó que el programa incorpora el trabajo conjunto con otras instituciones. “Es un plan integral de desarrollo de viviendas en el que incluimos no solo al municipio de Zapala, sino también a entidades intermedias, como cooperativas y sindicatos que se suman”, indicó.

En ese sentido, remarcó que “la meta principal” es disminuir “el déficit habitacional que tenía la provincia del Neuquén y que, de a poquito, lo estamos reduciendo”.

“Se están concretando los objetivos y la planificación que venimos desarrollando en nuestra gestión de gobierno”, sostuvo. “Se están concretando los objetivos y la planificación que venimos desarrollando en nuestra gestión de gobierno”, sostuvo.

Bertoldi destacó que el objetivo actual es reducir el déficit habitacional. Neuquén Informa.

Qué obras se harán en Las Coloradas

En paralelo, el Gobierno provincial avanzará con la infraestructura necesaria para urbanizar 35 lotes en Las Coloradas, donde se ejecutarán redes de energía eléctrica, agua potable y gas natural.

“Estamos iniciando la construcción de gas, energía eléctrica y agua para estos 35 nuevos lotes, que también posteriormente vamos a desarrollar un complejo de viviendas”, explicó Bertoldi.

La ministra adelantó además que “vamos a iniciar con la licitación de las 10 primeras viviendas unifamiliares para, de a poco, ir cubriendo las 35 viviendas”.

Por último, aseguró que la política habitacional impulsada por la Provincia “está transformando la concepción y el déficit que tenía la provincia del Neuquén en soluciones reales y concretas para los neuquinos”.

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Los intendentes destacaron el impacto económico de las obras

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, destacó la importancia del proyecto para la ciudad. “El centro para adultos mayores va a incluir 32 departamentos para personas adultas que se encuentren solas y que tengan necesidades. Van a poder estar dentro de este complejo”, señaló.

Además, sostuvo que la iniciativa “va a generar también un movimiento económico importante” y agregó que “el proyecto es muy novedoso y muy lindo. Va a quedar en el acceso Fortabat”.

Koopmann indicó que actualmente “hay 16 obras que están en ejecución y se van a iniciar desde el Gobierno provincial” y remarcó que “esta es una que genera muchísima mano de obra y movimiento económico”.

También explicó que el gobernador pidió priorizar la contratación de trabajadores y proveedores de la zona.

“El gobernador nos pidió que el trabajo lo hagamos en conjunto, que pidamos que sea mano de obra local y, si se puede, que también todos los materiales sean de Zapala, la región y la provincia”, afirmó.

Por su parte, el intendente de Las Coloradas, Lucrecio Varela, informó que las obras de servicios estarán terminadas en 90 días y se ejecutarán de manera coordinada entre el municipio, el EPEN, Hidenesa y el IPVU.

“La inversión es muy importante y son lotes que van a tener los servicios que hace unos años de la gestión anterior estaban esperando”, expresó.

El jefe comunal recordó además que la localidad avanza en otros proyectos de infraestructura. “Se está terminando el estudio para un pronto llamado a licitación. Pensamos que el año que viene vamos a seguir fuertemente trabajando en obra pública”, dijo en referencia a la futura Costanera.

También confirmó el avance de un nuevo polideportivo “Son más de 2.000 metros cuadrados cubiertos, más un playón y un gimnasio a cielo abierto”, detalló.

Cómo serán las obras

El complejo para personas mayores que se construirá en Zapala contará con 32 viviendas, de las cuales 26 serán monoambientes y seis de dos ambientes, además de un centro de día, una pileta climatizada cubierta, biblioteca, galerías, jardín de invierno, huertas, parrillas y espacios comunes destinados a la integración y el bienestar de los residentes.

En tanto, en Las Coloradas se invertirán más de 370 millones de pesos para ejecutar las redes de electricidad, agua y gas que permitirán urbanizar 35 lotes.

Las redes eléctricas y de agua demandarán una inversión de 286.893.029 pesos y serán ejecutadas como obra delegada al municipio. La red de gas, con un presupuesto de 86.196.000 pesos, estará a cargo de Hidenesa mediante un convenio con el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).