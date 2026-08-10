El Papa León XIV visitará la Argentina en noviembre: en Neuquén esperan que su mirada llegue a la Patagonia y Vaca Muerta

El obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, confirmó la visita del Papa León XIV al país entre el 8 y el 11 de noviembre. Estará Buenos Aires y Córdoba.

El Padre Obispo Fernando M. Croxatto ofrece una conferencia de prensa desde el Obispado de Neuquén con motivo de la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina.

La confirmación de que el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre generó expectativa en la Iglesia neuquina, que desde hace meses seguía la posibilidad de que el pontífice llegara al país. El anuncio fue realizado por el obispo de Neuquén , Fernando Croxatto , durante una conferencia de prensa en la que destacó la importancia de una visita que, según señaló, es esperada tanto por los católicos como por el conjunto de la sociedad argentina.

"Esta será la primera conferencia de unas cuantas más de esta bendecida noticia de la presencia del papa León XIV ", expresó Croxatto al comenzar su anuncio y confirmó que la visita finalmente se concretó después de una larga espera.

El obispo explicó que todavía no está definido el esquema definitivo de movilidad ni el cronograma completo de actividades. Sí se sabe que el Papa estará en Buenos Aires y Córdoba y que, dentro de la agenda que se encuentra en evaluación, aparecen lugares como Luján , el Monumento a los Españoles , el Cotolengo y posiblemente una cárcel . También se analiza una actividad vinculada con la cultura en el Teatro Colón.

En Buenos Aires, Luján aparece como uno de los puntos destacados del recorrido, mientras que el resto de los lugares se encuentra sujeto a la organización final de la visita. La Iglesia argentina y los equipos que trabajan junto al Vaticano continúan definiendo los detalles.

Para Croxatto, la llegada de León XIV tiene además un significado particular por el vínculo que el actual pontífice tuvo con Francisco.

El obispo neuquino recordó que León XIV fue acompañado y puesto en funciones de responsabilidad por el papa Francisco, quien lo ubicó en ámbitos de confianza dentro de la estructura de la Iglesia, incluidos los espacios vinculados con América Latina. Por eso, consideró que existe una continuidad en la mirada sobre la realidad, aunque con las características propias de cada pontífice.

"Hay una mirada, un sentir, una manera de comprender hoy la historia y nuestra presencia como Iglesia en la historia muy cercana a Francisco, con las particularidades propias de cada persona", sostuvo.

Croxatto planteó que, más allá de los lugares que finalmente formen parte de la agenda, hay una serie de temas que León XIV viene colocando en el centro de sus intervenciones internacionales y que podrían adquirir especial relevancia durante su paso por la Argentina.

Entre ellos ubicó la dignidad humana y la necesidad de poner a la persona en el centro de las decisiones. "La persona no es un medio para otras cosas, sino que es un fin", resumió. Desde esa perspectiva, vinculó la dignidad con el trabajo y con los principios de la doctrina social de la Iglesia.

También mencionó conceptos como el destino común de los bienes, el bien común y la subsidiariedad, en una mirada que, según explicó, atraviesa buena parte de los documentos recientes del pontífice.

Una Iglesia que mira la situación social

Durante la conferencia, el obispo también citó documentos recientes de León XIV, entre ellos Magnifica Humanitas y Dilexistis, para explicar cuáles son algunas de las preocupaciones que la Iglesia argentina espera poner en diálogo con la visita.

Croxatto destacó particularmente una definición del Papa acerca de la necesidad de que exista un Estado presente y de que las instituciones orienten recursos y normas hacia las personas más vulnerables.

La cuestión social apareció así como uno de los ejes centrales de la expectativa de la Iglesia neuquina. El obispo también hizo referencia a la situación de las personas con menos oportunidades y a la necesidad de preguntarse qué lugar ocupan en una sociedad quienes nacen en condiciones de mayor vulnerabilidad.

"¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad?", planteó al recuperar conceptos del documento Dilexistis. Para Croxatto, las respuestas a esas preguntas permiten definir el tipo de sociedad que se construye y también el futuro.

El obispo insistió, además, en que León XIV no llegará a la Argentina para hacer política partidaria. "El Papa no viene a hacer política, el Papa viene como pastor", afirmó. Sin embargo, aclaró que una mirada pastoral sobre cuestiones como la dignidad, la justicia social y el bien común inevitablemente puede generar resonancias en el debate político.

La visita se producirá además en un contexto político y social atravesado por fuertes discusiones. Croxatto fue consultado durante la conferencia por su participación en la movilización realizada contra el proyecto de ley de tierras y por el escenario que encontrará el Papa en la Argentina.

El obispo consideró que la visita se producirá en un momento particularmente significativo, incluso porque coincidirá con un año electoral. Dijo que seguramente existirán tensiones en el ámbito estatal y que las palabras del Papa podrán generar repercusiones.

Sin embargo, volvió a marcar una diferencia entre una intervención partidaria y una mirada basada en principios.

La Patagonia ya planteó sus preocupaciones

Aunque Neuquén no aparece, por el momento, entre los destinos confirmados del Papa, la Iglesia de la Patagonia ya hizo llegar sus principales preocupaciones.

Croxatto explicó que los obispos patagónicos mantuvieron conversaciones y presentaron al Episcopado una serie de temas que consideran centrales para la región. Entre ellos mencionó el cuidado de la casa común, la protección ambiental, la actividad extractiva y las transformaciones vinculadas con Vaca Muerta y la expansión de la actividad minera.

El Padre Obispo Fernando M. Croxatto ofrece una conferencia de prensa desde el Obispado de Neuquén con motivo de la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina.

"Todo este ámbito Vaca Muerta y todo lo que implica este extractivismo y toda esta propuesta minera, todo eso se ha presentado", explicó.

Según relató, estas preocupaciones fueron planteadas durante encuentros previos y luego recogidas por la Comisión Permanente del Episcopado, que las incorporó dentro de los temas que fueron presentados al Papa. También se evaluó la posibilidad de que León XIV pudiera viajar al sur, aunque finalmente el tiempo disponible para la visita hizo que esa alternativa no prosperara.

Así, aunque Neuquén no forme parte por ahora del itinerario confirmado, la realidad de la provincia y de la Patagonia llegará de alguna manera a la agenda del pontífice.

La diócesis de Neuquén ya comenzó a analizar la posibilidad de organizar un viaje de jóvenes para participar de las actividades que se desarrollen en Buenos Aires. También se evalúa la participación de las distintas comunidades y parroquias.

Croxatto explicó que los obispos de la región patagónica buscarán participar de los encuentros que León XIV mantenga en Buenos Aires, mientras que cada comunidad tendrá la posibilidad de organizar su propia participación.

La visita tendrá una duración acotada y todavía quedan detalles por definir, pero para la Iglesia neuquina el anuncio abre una etapa de preparación y expectativa.