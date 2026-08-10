Confirmaron a los equipos de Neuquén y Río Negro que disputarán el Regional Amateur

Faltan menos de tres semanas para el inicio del Torneo Regional Federal Amateur y este lunes se confirmó la incorporación de cuatro nuevos equipos de la provincia de Río Negro . En los últimos días, el Consejo Federal otorgó licencias a 38 clubes que participarán en la cuarta categoría del fútbol argentino.

Ahora restan saber los grupos y el fixture del certamen del país que tiene más instituciones involucradas, con más de 300 participantes.

El Regional comenzará el 30 de agosto . Se estima que en la primera fase se armarán zonas de tres o cuatro equipos , con criterios de cercanía geográfica para reducir los costos de traslado.

Omar Novoa

La edición 2026 del Regional otorgará cuatro ascensos al Federal A 2027. Además, los cuatro equipos que pierdan las finales obtendrán un boleto para el Torneo del Interior, una nueva competencia que se estrenará la próxima temporada y que ocupará el lugar de la cuarta división para los clubes indirectamente afiliados a la AFA.

Según lo que comunicó Consejo Federal se informó que, hasta el momento, ningún equipo neuquino recibió licencia para el Regional. Por esta razón, los 5 representantes de la provincia del Neuquén accedieron al torneo a través de los distintos certámenes organizados por la Lifune: Alianza de Cutral Co, Independiente, San Patricio del Chañar, Maronese y Río Grande.

Tres conjuntos de la Liga de Avellaneda estarán presentes: Deportivo Darwin, Sportsman (de Choele Choel) y Deportivo Beltrán debutarán en el Regional. Además, se sumará como invitado Atlético Río Colorado. Estos dos últimos equipos habían participado del Torneo Clasificatorio de Río Negro, aunque sin lograr la clasificación en esa instancia.

Quien también obtuvo su lugar en la competencia federal fue Deportivo Villalonga, conjunto bonaerense que compite en la Liga Rionegrina. Estas cuatro incorporaciones se suman a los 9 equipos que ya habían asegurado su participación por méritos deportivos.

Equipos rionegrinos clasificados al Regional Amateur

Liga Confluencia (3):

Atlético Regina

Deportivo Roca

La Amistad (Cipolletti)

Liga de Bariloche (3):

Cruz del Sur

Estudiantes Unidos

Puerto Moreno

Liga de Avellaneda (3):

Deportivo Darwin

Deportivo Beltrán

Sportsman (Choele Choel)

Liga de Río Colorado (2):

Independiente

Atlético Río Colorado

Liga Rionegrina (2):