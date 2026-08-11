Apophis, el asteroide gigante que se acerca a la Tierra: cuándo y a qué distancia pasará

No hay ningún objeto de su tamaño registrado con anticipación. Qué efectos podría tener.

El asteroide Apophis pasará muy cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029.

El gigantesco asteroide Apophis pasará muy cerca de la Tierra , y los científicos buscan descubrir qué efectos producirá nuestro planeta sobre el objeto espacial. Cuándo ocurrirá.

Durante unas horas, la gravedad terrestre ejercerá fuerzas capaces de modificar su movimiento y provocar cambios sobre una superficie formada por polvo, rocas y materiales acumulados desde los primeros tiempos del sistema solar .

Apophis se hizo famoso poco después de su descubrimiento, en 2004. Las primeras observaciones le asignaron una probabilidad del 2,7% de impactar contra la Tierra, una estimación que lo convirtió temporalmente en uno de los objetos espaciales más vigilados.

La NASA ahora descarta un choque durante, al menos, los próximos cien años, pero mantiene al objeto bajo observación debido a la oportunidad científica que ofrece su recorrido.

Cuándo y a qué distancia pasará el asteroide Apophis

El acercamiento máximo ocurrirá el 13 de abril de 2029. Apophis pasará a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia inferior a la altura en la que funcionan los satélites ubicados en órbita geoestacionaria.

La gravedad terrestre podría provocar temblores y movimientos de rocas en la superficie del asteroide.

La roca tiene un diámetro medio estimado de 340 metros, y su eje más largo alcanza alrededor de 450 metros. Un objeto de esas dimensiones pasa tan cerca de nuestro planeta solamente una vez cada varios miles de años, según los cálculos de la agencia espacial estadounidense.

Apophis podrá observarse a simple vista desde amplias zonas del hemisferio oriental, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Desde el suelo se verá como un punto luminoso que avanzará por el cielo, sin necesidad de utilizar telescopios ni binoculares.

La Tierra podría provocar temblores dentro de Apophis

La gravedad terrestre no actuará de manera uniforme sobre toda la roca. La cara más próxima a nuestro planeta recibirá una atracción superior a la del lado opuesto, una diferencia que podría estirar, comprimir y sacudir la estructura del asteroide. Incluso, algunos modelos científicos anticipan la aparición de pequeños sismos espaciales durante el acercamiento. También se esperan cambios en su rotación.

El asteroide gira sobre más de un eje y el encuentro con la Tierra podría alterar ese movimiento. Los científicos creen que ese proceso dejará expuestas capas menos castigadas por la radiación solar.

Comparar el aspecto de Apophis antes y después de su paso permitirá estudiar cómo los encuentros con planetas renuevan la superficie de los cuerpos pequeños.

Las misiones que seguirán de cerca el encuentro

La NASA redirigió la nave OSIRIS-APEX, antes llamada OSIRIS-REx, para estudiar el asteroide después de su aproximación. La sonda observará su composición, su rotación y las posibles alteraciones provocadas por la Tierra.

La Agencia Espacial Europea también prepara la misión Ramses, diseñada para acompañar a Apophis durante el encuentro y registrar los cambios casi en tiempo real.

El paso de 2029 funcionará así como un experimento natural de enormes dimensiones. Apophis no representa una amenaza para la Tierra, pero permitirá perfeccionar modelos de defensa planetaria y comprender qué podría ocurrir si en el futuro otro asteroide recorriera una trayectoria peligrosa y esta vez sí amenazara seriamente al planeta.