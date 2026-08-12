Legislatura: Se aprobó el protocolo de los narcotest ¿Cómo será el examen a los diputados?

La ley, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, fue reglamentada a comienzos de este año pero la Cámara no la había aplicado.

La Legislatura ya había sancionado la ley pero faltaba un protocolo.

La Legislatura de Neuquén aprobó en la sesión de este miércoles el protocolo de actuación para que se puedan implementar los exámenes sobre consumo de drogas a los diputados provinciales.

Si bien en febrero de este año el gobernador Rolando Figueroa había reglamentado la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios Para Funcionarios Públicos , dentro de la Cámara no se aplicó la medida, bajo el argumento de no contar con un protocolo, que es lo que se sancionó ahora, con 30 votos positivos y dos negativos.

Lo más importante que establece la nueva norma es que “el procedimiento debe garantizar el carácter sorpresivo y aleatorio de los controles, su realización in situ en el lugar donde los diputados y diputadas cumplen sus funciones, la intervención de personal habilitado por la autoridad sanitaria competente y la confidencialidad de los datos personales, sanitarios y de los resultados”.

Omar Novoa

La modalidad del test

El protocolo marca que “los test rápidos toxicológicos deben realizarse con periodicidad bimestral”, garantizando “que cada diputado y cada diputada se someta al test rápido al menos una vez en cada bimestre”. Todo dentro del período ordinario de la Legislatura.

A su vez, el laboratorio que lo llevará adelante “debe encontrarse habilitado o autorizado, según corresponda, por la autoridad sanitaria competente (Secretaría de Cámara y el Departamento de Medicina Laboral)”.

Este último debe comunicar al prestador el día y la franja horaria del operativo para asegurar su presencia en el ámbito de la Legislatura, la preparación del equipamiento y la disponibilidad de insumo.

Se establece, además, que “la convocatoria debe ser inmediata y “que el diputado o diputada convocado debe presentarse sin demora en el espacio dispuesto para la realización del test rápido” de manera obligatoria.

¿Dónde y cómo se harán los exámenes?

La norma determina que los test rápidos toxicológicos se realizan in situ, en el ámbito físico de la Legislatura, donde los diputados y diputadas cumplen sus funciones. Y que el espacio destinado deberá ser “ser privado, adecuado y reservado, y debe garantizar la confidencialidad, la dignidad y la intimidad de quien se somete al test, sin afectar la seguridad técnica del procedimiento, la identidad de la muestra ni la cadena de custodia.”

Omar Novoa

La notificación hacia los legisladores “debe informar, como mínimo, la obligatoriedad de realizar el test rápido, el derecho a negarse, las consecuencias legales de la negativa injustificada y la posibilidad de declarar, en formulario reservado, la medicación prescripta que pudiere incidir en el resultado”.

Al mismo tiempo, la toma de muestra tendrá que asegurar “la identidad de quien se somete al test, la integridad de la muestra, la cadena de custodia y la prevención de sustituciones, adulteraciones o manipulaciones”.

El diputado Claudio Domínguez (MPN) dijo que el protocolo marca “lo que establece la ley”, en el sentido de que es “rápido, en el lugar de trabajo y de manera sorpresiva. Y puede ser aleatorio y sencillo para la Legislatura porque somos 35 legisladores”.

Domínguez destacó que los test serán anuales, que en el período ordinario se harán de forma bimestral y en el extraordinario en las sesiones extraordinarias, en las preparatorias o en la Comisión Observadora Permanente.