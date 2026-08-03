Durísima crítica de Claudio Domínguez a "los cráneos de Nación": qué va a pasar cuando se termine la Avenida Mosconi

El diputado del MPN cuestionó el nuevo impuesto a los combustibles y lanzó un pronóstico crítico sobre el tránsito si no se realizan obras viales urgentes.

El diputado provincial por el MPN Claudio Domínguez lanzó una fuerte crítica contra el Gobierno nacional por el incremento al impuesto a los combustibles líquidos que regirá desde agosto, y advirtió sobre un futuro colapso de tránsito en el sector de los puentes que unen Neuquén con Río Negro.

Además, indicó que podría pasar luego de que se termine la Avenida Mosconi , con una advertencia a los funcionarios de Vialidad Nacional .

Domínguez habló para sus redes sociales desde el Tercer Puente , que conecta ambas provincias, y fue claro sobre el motivo de su presencia: "No le vinimos a anunciar un nuevo puente, una nueva carretera. Le vinimos a anunciar que el Gobierno nacional impuso para el mes de agosto el aumento al impuesto a los combustibles líquidos".

La obra de la Avenida Mosconi se está por terminar, pero el problema estará en los puntos, que es jurisdicción de Nación.

El diputado, que oficia además de armador político de Rolando Figueroa y Mariano Gaido, remarcó que la suba no responde a una decisión de las petroleras: "No aumentan las petroleras la nafta y el gasoil. Es el Gobierno nacional, con un nuevo impuesto a los combustibles líquidos, que te va a aumentar el precio en el surtidor".

El problema de fondo: la avenida Mosconi sin puente

Domínguez cuestionó el destino de esos fondos: "Más del 40% de lo que hoy cargás son impuestos nacionales, que tendrían que estar derivados acá, en una ruta, en un puente, en un camino".

"Acá le estoy hablando justamente a los cráneos de Nación, al director de Vialidad, que realmente tiene las rutas, como la 151, la 22, la 40 y la 237, detonadas. No tapan un agujero. Realmente, una vergüenza" - Claudio Domínguez. "Acá le estoy hablando justamente a los cráneos de Nación, al director de Vialidad, que realmente tiene las rutas, como la 151, la 22, la 40 y la 237, detonadas. No tapan un agujero. Realmente, una vergüenza" - Claudio Domínguez.

Y agregó: "Si te aumentan el impuesto, si te cobran impuesto, pero después no va derivado a donde realmente tiene que estar, que es justamente para el mantenimiento de rutas y caminos, ¿para qué te lo cobran?".

Ahí apuntó directamente contra la gestión nacional de Vialidad Nacional: "Acá le estoy hablando justamente a los cráneos de Nación, al director de Vialidad, que realmente tiene las rutas, como la 151, la 22, la 40 y la 237, detonadas. No tapan un agujero. Realmente, una vergüenza".

El panteo tiene que ver con una obra en marcha. Domínguez explicó que la provincia "tomó el mando y pidió que le trasladen la Autovía Norte", donde se está construyendo una segunda vía.

En paralelo, dijo, "lo mismo pasa con la Municipalidad de Neuquén. Pidió que le trasladen la vieja Ruta 22 a la Municipalidad de Neuquén y estamos haciendo una gran avenida, con cuatro carriles de un lado y cuatro carriles del otro".

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El problema, advirtió, es que ninguna de las dos obras contempla un nuevo puente: "Vamos a tener un gran inconveniente. En este lugar vamos a tener el inconveniente de que, cuando se genere esa segunda vía, no vamos a tener el puente, porque Nación no lo tiene previsto".

Claudio Domínguez: un embudo en los puentes por falta de obras de Nación

Y sumó que la situación se repite con la avenida municipal: "Ya todos los senadores, los diputados nacionales y el Gobierno nacional saben que la Municipalidad de Neuquén está haciendo una avenida de cuatro manos y cuatro manos. Pero, hasta ahora, lo que no hemos visto es la ampliación de nuevos puentes en esa gran avenida".

Su conclusión fue tajante: "Vamos a tener un gran embudo. Y acá va a pasar lo mismo".

Domínguez cerró con un pedido directo a la dirigencia nacional: "Les pido a los diputados, a los senadores y a estos funcionarios nacionales que realmente empiecen a hacer un nuevo puente o que no cobren el impuesto que realmente pagan todos los neuquinos y todos los argentinos".