Gaido y Corroza recorrieron la Avenida Mosconi y supervisaron la colocación de las luminarias

El intendente confirmó que el primer tramo de la obra será habilitado en las próximas semanas. Además, destacó el avance del proyecto vial.

Los funcionarios recorrieron la obra durante la mañana de este sábado.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , junto a la senadora nacional Julieta Corroza , recorrieron este sábado l a obra de la Avenida Mosconi y supervisaron el inicio de la colocación de las primeras luminarias en el tramo comprendido entre las calles Gatica y Chaneton.

Durante la visita, el jefe comunal aseguró que los trabajos avanzan a un ritmo superior al previsto y confirmó que la primera etapa de la obra será habilitada en poco tiempo.

"Ya estamos colocando las luminarias y en poco tiempo vamos a habilitar la primera etapa", afirmó Gaido durante la recorrida.

En ese sentido, destacó que se trata de "una obra emblemática, que nos representa a todos los neuquinos, en la que se trabaja las 24 horas y que avanza mucho más rápido de lo previsto".

Avanza la Avenida Mosconi, una obra clave para la conectividad de Neuquén

El intendente remarcó que la Avenida Mosconi es una de las obras estructurales más importantes que encara el municipio y sostuvo que tendrá un impacto directo en la conectividad y el crecimiento de la capital provincial.

"Quiero transmitir el orgullo que sentimos los neuquinos de llevar adelante, en tiempo récord, una obra que transforma la ciudad de Neuquén y transforma a la provincia", expresó. "Quiero transmitir el orgullo que sentimos los neuquinos de llevar adelante, en tiempo récord, una obra que transforma la ciudad de Neuquén y transforma a la provincia", expresó.

Gaido recordó que el proyecto no solo contempla una importante obra pluvial, sino que también permitirá consolidar un nuevo eje urbano.

"Nos va a dar la posibilidad de crecer como una ciudad planificada, con una gran avenida que va a potenciar económicamente el desarrollo de la capital de la Patagonia", aseguró.

Además, destacó que la transformación alcanzará a todo el corredor y puso como ejemplo el viaducto que se construye en el sector de los puentes.

"La Gran Avenida va a mejorar al 100% el ingreso a Neuquén, aportando la fluidez y rapidez que demanda uno de los sectores de mayor tránsito vehicular de la provincia", afirmó.

Claudio Espinoza

Julieta Corroza destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

Durante la recorrida, la senadora nacional Julieta Corroza valoró el avance de la obra y resaltó el trabajo coordinado entre el gobierno provincial y el municipio.

"Hoy empezamos muy temprano con una reunión de trabajo y, cuando Mariano vino a visitar la obra, me sumé. Realmente es hermoso lo que están haciendo", expresó.

La legisladora recordó que conoce ese corredor desde hace décadas y sostuvo que la obra modificará por completo la circulación en la región.

"Transito esta ruta desde hace décadas, así que ver una obra tan grande que va a cambiar la dinámica de la ciudad es sorprendente", señaló.

En ese marco, destacó "el trabajo en conjunto que llevan adelante tanto el gobernador Rolando Figueroa en la provincia como Mariano desde la capital para transformar la realidad con las obras que realmente necesitan los vecinos y las vecinas".

Claudio Espinoza

Colocan las primeras luminarias y preparan la apertura del primer tramo

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó detalles sobre el avance de los trabajos y explicó que ya comenzó el montaje del sistema de iluminación.

"Estamos empezando a colocar las primeras luminarias. Ya se colocaron las columnas y se están montando las luminarias, mientras se trabaja en las esquinas con los semáforos", indicó.

El funcionario precisó que el objetivo es habilitar cuanto antes el tránsito en el primer sector de la obra, correspondiente a los primeros 200 metros desde calle Gatica hacia el este.

Respecto del sistema de iluminación, Nicola explicó que cada cuadra contará con 16 columnas, distribuidas en cuatro grupos de cuatro: dos ubicadas sobre el bulevar central para iluminar ambas manos de circulación y otras dos sobre las veredas, todas conectadas a una misma línea eléctrica.

En total, entre Gatica y Linares se instalarán 320 columnas de iluminación, una infraestructura que acompañará el avance de una obra considerada estratégica para mejorar el ingreso a la ciudad, ordenar el tránsito y potenciar el desarrollo urbano de Neuquén.