Gaido anunció que se adelantará la finalización de la obra en la Avenida Mosconi

El intendente dijo que esto es posible a partir de una "nueva planificación acordada con la empresa responsable de la ejecución”.

El intendente Mariano Gaido anunció que la obra de reordenamiento vial sobre la Avenida Mosconi , en el acceso a la ciudad de Neuquén desde Cipolletti, finalizará este año, mucho antes de lo que estaba previsto.

Originalmente la conclusión de la obra estaba definida para mayo de 2027 pero “tomamos la decisión de acelerar los trabajos y vamos a estar inaugurando entre diciembre y enero”, afirmó Gaido durante una recorrida que compartió con el gobernador Rolando Figueroa .

La intervención demanda una inversión superior a los 30.000 millones de pesos, “son fondos de la provincia y de la ciudad trabajando en una obra emblemática, de las más importantes a nivel municipal del país, pero además con empresas neuquinas, trabajadores neuquinos”, apuntó el intendente.

Ingreso

La obra permitirá mejorar el ingreso a la ciudad desde Río Negro y reorganizar uno de los sectores de mayor circulación vehicular, y además prevé seguridad para los habitantes de la zona durante lluvias recurrentes históricas.

El adelantamiento de los plazos, explicó el intendente, fue posible a partir de una nueva planificación acordada con la empresa responsable de la ejecución. También se incorporaron equipos especiales y maquinaria destinada a la construcción de los pilotes.

El intendente destacó, además, el trabajo conjunto con el gobierno provincial para mejorar los accesos y la conectividad vial de Neuquén.

Claudio Espinoza

Los cortes

La Municipalidad informó que, con motivo de avanzar en las tareas, se realizará un nuevo corte de tránsito que afectará la circulación de aquellos conductores que se movilicen por el oeste de la capital.

De acuerdo a lo comunicado, el cruce de Don Bosco y Mosconi permanecerá completamente cerrado desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de julio, debido al avance de las obras de transformación de la ex Ruta Nacional 22.

Según precisaron, la circulación en ese sector se restablecerá con normalidad el lunes 20 de julio.

El corte responde a una intervención necesaria para realizar el paso de cañeros eléctricos y completar la terminación de la superficie, tareas consideradas fundamentales dentro del desarrollo de la obra.

Instalaciones subterráneas

Durante los tres días que durará el operativo, los equipos de trabajo ejecutarán la instalación de la infraestructura eléctrica subterránea y finalizarán la preparación de la superficie, por lo que el tránsito permanecerá totalmente interrumpido en la intersección.

Desde el municipio solicitaron a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización y utilizar vías alternativas mientras duren las tareas.

La intervención forma parte del proyecto de reconversión integral de la Avenida Mosconi, una de las obras viales más importantes que actualmente se ejecutan en la ciudad.