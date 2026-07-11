En una entrevista con LU5, el intendente capitalino trazó los próximos pasos de su gestión. La relación con Rolo y con Milei.

Las señales políticas que dejó Gaido y que miran de cerca en Neuquén

El intendente Mariano Gaido pasó por los estudios de LU5 AM600 y dejó “bastante tela para cortar”. Entre algunos de los temas más destacados, anunció el comienzo de la tercera torre del Polo Tecnológico con un data center administrado por CALF, una reunión con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la inauguración de la avenida Mosconi para fin de año.

Gaido no solo dejó anuncios de gestión, también dejó importantes señales políticas . Veamos, entonces, lo que trajo y dejó en el estudio de la radio.

El intendente neuquino desgranó una agenda de gestión tradicional . Entre los anuncios mencionó “el tercer edificio del Polo Científico Tecnológico, un nuevo Data Center en convenio con la cooperativa CALF, la finalización de un tramo del paseo costero sobre el río Neuquén, la inauguración de avenida Mosconi para noviembre-diciembre de este año, más obras de asfalto y barrios con servicios y la licitación de un puente peatonal que unirá Península Hiroki con la Isla de los Pájaros”.

Dejó una lista extensa de acciones de gobierno, pero en el balance final surge una lectura que trasciende el pavimento y el cemento.

El intendente no contó únicamente todo lo que hará el municipio durante lo que resta del año. Resaltó que “Neuquén tiene un modelo propio de gestión en consonancia con el gobierno de la provincia que lidera el gobernador, Rolando Figueroa”.

La obra pública como política de Estado, la sintonía fina con el gobernador Rolando Figueroa y su apoyo a la eliminación de las PASO.

También en cada pasaje de la entrevista en el que habló de las obras en marcha o ya concretadas, insistió en los pilares de su administración. “Superávit durante cada mes de los últimos seis años y medio de gestión, fondos propios, cero endeudamiento y eficiencia en la administración de los recursos. Esos son los pilares en los que descansa el éxito de nuestro gobierno”, resaltó.

Lo dicho, es una respuesta, al menos así lo interpreta este cronista, a uno de los debates más interesantes que atraviesa la Argentina de este momento: ¿qué debe hacer el Estado con sus cuentas tras el ajuste?

Coincidencias y diferencias con el Gobierno nacional

Mientras el gobierno nacional sostiene que el equilibrio fiscal implica el retiro del Estado de la obra pública; el intendente de Neuquén y el gobernador plantean una interpretación diametralmente distinta. “El equilibrio fiscal no es el fin, sino la herramienta necesaria para construir, mejorar servicios e invertir”, lo han dicho en reiteradas oportunidades durante el último año.

Esa diferencia, que a primera vista parece técnica, es profundamente política.

En su relación con la figura de Javier Milei, Gaido asume una posición construida quirúrgicamente. Evitó las críticas personales y los intentos de polarización. Por el contrario, respaldó la eliminación de las PASO y valoró el orden fiscal. Es un camino distinto al de la confrontación imperante, deseado por los “libertarios autóctonos”.

Gaido marcó su compromiso de acompañar lo que considera positivo sin ceder en la defensa de un Estado activo y presente.

La relación con Rolo, el año electoral y la identidad neuquina

En su mensaje hacia el interior de la provincia fue muy preciso. Desterró cualquier duda sobre su compromiso con Rolando Figueroa y el gobierno provincial. Insistió en reiteradas oportunidades sobre la “construcción compartida” enumerando “proyectos comunes”, reuniones en conjunto y “trabajo coordinado”.

De los dichos del mandatario comunal se desprende que ambos gobiernos buscan consolidar una imagen de equipo. Dato muy importante que el establishment político y económico local y nacional necesitan confirmar, de cara al calendario electoral del próximo año.

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, en alianza política.

Con respecto a la fecha de las elecciones municipales, dejó trascender que serían en conjunto, que aún resta determinar la fecha. “Si se suspenden las PASO, el gobernador pretende que sean en agosto y yo preferiría que sean en septiembre. La convocatoria va a estar en esa ventana del tiempo”, indicó.

Gaido pretende llegar a los comicios mostrando una ciudad atravesada por obras terminadas.

Otro elemento que profundiza de cara al 2027 es la construcción de una identidad. Al hablar de "empresas neuquinas", "trabajadores neuquinos" y "orgullo neuquino", el intendente no solo utilizó una forma de relatar, sino que refuerza una identidad que conecta directamente con la demanda histórica, cada vez más presente, de que la riqueza de Vaca Muerta se traduzca en oportunidades locales.