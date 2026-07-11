Mariano Gaido se subió a la Scaloneta y dejó un mensaje reflexivo sobre la selección Argentina: qué dijo

En una extensa entrevista, el Intendente de Neuquén se tomó un minuto para reflexionar sobre el combinado nacional, previo al encuentro con Suiza.

El I ntendente de Neuquén dio una entrevista exclusiva esta mañana en LU5 donde se refirió a su gestión y también a las elecciones. Sin embargo, sobre el final de la misma, no dejó pasar la oportunidad para referirse a la selección Argentina y el Mundial 2026.

Vestido con la camiseta albiceleste, sobre el cierre de la nota, Gaido se refirió al conjunto nacional, que este sábado a las 22 se enfrentará a Suiza por los cuartos de fina l luego de eliminar a Egipto en los octavos. El intendente destacó el mensaje que, a su entender, transmite el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

"Es emocionante el mensaje que nos da este gran equipo, es un mensaje de unidad, acá no hay grieta. Quienes pensamos que en la vida hay que trabajar, quiero poner el ejemplo que nos da la Selección" comenzó. Luego realizó una analogía con el minuto 78 del último partido, el momento más crítico de la selección (perdía 2 a 0 y estaba quedado eliminada) "es lo que nos pasa a todos en nuestra vida; ese minuto lo hemos vivido en varias oportunidades los neuquinos y siempre lo hemos superado, como lo superó el equipo nacional", expresó.

Además, Gaido aseguró que la capital neuquina se encuentra preparada para vivir la jornada mundialista y acompañar a la Selección en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo. "La ciudad está preparada para disfrutar de un maravilloso día", afirmó.

Cuándo juega Argentina

La Argentina de Lionel Messi quiere seguir con vida en el Mundial 2026 y para ello deberá vencer esta noche a Suiza en lo que será el último partido de los cuartos de final. En la próxima ronda ya esperan España y Francia, que se enfrentarán el martes. Hoy también, Inglaterra y Noruega buscarán el pase a semis.

La albiceleste viene de dos partidos muy sufridos, ambos con idéntico resultado: 3 a 2. Ante Cabo Verde en 16vos tuvo que ir al alargue, mientras que con Egipto la remontada épica, tras ir perdiendo 2 a 0, fue sobre el final de los 90 reglamentarios.

Por su lado, los helvéticos, vienen de eliminar en 16vos de final a Argelia 2 a 0 y en 8vos de final a Colombia por penales, tras igualar 0 a 0. Ahora busca hacer historia metiéndose entre los cuatro mejores ante los campeones del Mundo.

Obra histórica: la Avenida Mosconi estará lista hacia fin de año

Otro de los anuncios estuvo relacionado con la nueva Avenida Mosconi. El intendente aseguró que la obra nunca se detuvo, pese a las lluvias y las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas con el inicio del invierno.

Indicó que la inauguración está prevista para noviembre o diciembre y que incluirá también la habilitación de todos los accesos junto con la conexión hacia la avenida Raúl Alfonsín.

Gaido recordó que se trata de una obra de gran magnitud, con todos los servicios subterráneos y una traza de cinco carriles por sentido.

Más obras: gestión por financiamiento del BID

El jefe comunal confirmó además que el próximo martes, a las 11, encabezará una reunión en Buenos Aires con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto al gobernador Rolando Figueroa, funcionarios nacionales, integrantes del gabinete municipal y equipos técnicos.

Según indicó, el objetivo será presentar distintos proyectos de infraestructura para la ciudad. En ese contexto, sostuvo que Neuquén destina el 45% de su presupuesto a obras públicas y el 25% al funcionamiento del personal municipal, muy por encima de lo que hacen el resto de las provincias.