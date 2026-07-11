Santiago Caputo cruzó en redes sociales a Mia Khalifa luego del partido entre Argentina y Egipto por el pase a cuartos de final del Mundial 2026.

Santiago Caputo le respondió a Mia Khalifa por su comentario sobre el partido de Argentina vs. Egipto: se volvió viral

La victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto no solo dejó emociones dentro del campo de juego, sino que también generó un intenso intercambio en las redes sociales. Uno de los cruces que más repercusión obtuvo fue el protagonizado por el asesor presidencial Santiago Caputo y la influencer Mia Khalifa , luego de que la exestrella del cine para adultos manifestara su apoyo al conjunto egipcio durante el encuentro.

El episodio rápidamente se convirtió en tendencia en X (antes Twitter), donde miles de usuarios replicaron los mensajes y debatieron sobre la reacción del funcionario, que respondió luego de la remontada del equipo argentino.

Al disputarse el partido entre Argentina y Egipto, Mia Khalifa publicó un breve mensaje en su cuenta de X en el que expresó su respaldo al seleccionado africano. La influencer escribió que se sentía "egipcia" durante el desarrollo del encuentro, una publicación que fue interpretada por numerosos usuarios argentinos como una muestra de apoyo al rival de la Albiceleste.

El mensaje comenzó a circular rápidamente y generó cientos de respuestas de fanáticos argentinos, que cuestionaron la postura de la influencer y la vincularon con las críticas que durante las últimas horas habían aparecido en distintas plataformas digitales contra la Selección Argentina. Tras el resultado final, con el conjunto argentino imponiéndose por 3 a 2 gracias a una remontada en los minutos decisivos, Santiago Caputo decidió responder desde su cuenta en la misma red social.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, citó la publicación de Khalifa y escribió la frase en inglés: "you got fucked", una expresión coloquial que puede traducirse como "te jodieron", en clara referencia al desenlace favorable para la Selección Argentina.

La respuesta se viralizó en cuestión de minutos

La publicación de Caputo tuvo una rápida difusión y acumuló miles de interacciones en pocas horas. El mensaje fue compartido por numerosos usuarios, quienes celebraron la respuesta del funcionario luego del triunfo argentino. En paralelo, otros usuarios cuestionaron el tono utilizado en el intercambio, lo que amplificó aún más la conversación en redes sociales y convirtió el episodio en uno de los temas más comentados tras el partido.

El cruce volvió a poner de manifiesto el impacto que tienen las plataformas digitales durante los grandes eventos deportivos. Allí, las declaraciones de figuras públicas suelen multiplicar su alcance en cuestión de minutos.

Mia Khalifa volvió a quedar en el centro de la conversación

No es la primera vez que Mia Khalifa genera repercusión con publicaciones relacionadas con acontecimientos deportivos o temas de actualidad internacional. En esta oportunidad, su comentario sobre el partido entre Argentina y Egipto fue suficiente para instalar su nombre entre las principales tendencias de X.

Muchos usuarios interpretaron su mensaje como un posicionamiento contrario a la Selección Argentina, mientras que otros consideraron que simplemente expresaba simpatía por el seleccionado egipcio durante el encuentro. En cualquier caso, la publicación desató una fuerte reacción de usuarios argentinos y de distintas personalidades que participaron del debate digital una vez consumada la victoria del equipo nacional.