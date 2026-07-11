Las 7 series más elegidas de este 2026: ideales para maratonear este finde largo

Esta es una lista exclusiva de series que se lanzaron en los últimos meses y que merecen toda tu atención.

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, miles de personas aprovechan para descansar, desconectarse de la rutina y dedicar unas horas al entretenimiento. Sin embargo, elegir qué ver en streaming ya no es una tarea sencilla. La enorme cantidad de plataformas y el constante desembarco de nuevos títulos hacen que muchas series de gran calidad pasen desapercibidas frente a los lanzamientos más promocionados.

Mientras las redes sociales suelen concentrar la conversación en unas pocas ficciones, existen series estrenadas durante los últimos meses que ofrecen historias originales, actuaciones destacadas y propuestas narrativas diferentes. Desde dramas distópicos y thrillers criminales hasta comedias negras, biografías y fantasía épica, esta selección reúne algunas de las producciones más interesantes para quienes buscan salir de los recomendados habituales.

Quienes disfrutaron de la historia ambientada en Gilead encontrarán en "Los testamentos" una continuación que amplía ese universo quince años después de los acontecimientos originales. La serie sigue las vidas de tres mujeres cuyas historias terminan entrelazándose mientras el régimen comienza a mostrar señales de desgaste.

Por un lado, aparecen dos jóvenes que crecieron en realidades completamente distintas: una dentro de la élite gobernante de Gilead y otra en Canadá, lejos de la opresión del país vecino, hasta que descubre un pasado que cambiará su vida para siempre. Paralelamente, la tía Lydia desarrolla una silenciosa estrategia de espionaje recopilando información clave sobre las debilidades del sistema. La producción combina conspiraciones políticas, resistencia clandestina y conflictos familiares para mostrar cómo una estructura totalitaria puede empezar a desmoronarse desde su interior.

Disponible en: Disney Plus

Duración: 10 episodios de entre 50 y 60 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Género: Drama y distopía.

"We Are All Trying Here": una mirada al éxito, la frustración y la amistad

La ficción surcoreana propone una combinación de comedia negra y melodrama ambientada en la industria audiovisual del país asiático. La historia gira alrededor del llamado "Grupo de los Ocho", antiguos compañeros universitarios que hoy ocupan lugares destacados dentro del cine y la televisión coreana. El único que no consiguió cumplir su sueño es Hwang Dong-man, quien lleva dos décadas intentando dirigir su primera película.

Su frustración lo lleva a adoptar una actitud arrogante que deteriora las relaciones con sus amigos, hasta que la aparición de la productora Byeon Eun-ah modifica el rumbo de su vida. La serie explora temas como la competencia profesional, la búsqueda de reconocimiento, la envidia y las inseguridades personales en un ambiente altamente exigente.

Disponible en: Netflix.

Duración: 12 episodios de aproximadamente 70 minutos.

Origen: Corea del Sur.

Género: Comedia negra y melodrama.

"DTF St. Louis": misterio, humor negro y un crimen inesperado

Esta miniserie estadounidense desarrolla una historia que comienza con una aparente crisis matrimonial y termina convirtiéndose en una compleja investigación policial. Clark Forrest, conductor del pronóstico del tiempo en televisión, entabla amistad con Floyd Smernitch, intérprete de lengua de señas del canal donde ambos trabajan. Las confesiones sobre sus problemas sentimentales llevan a Clark a introducir a Floyd en una aplicación destinada exclusivamente a personas casadas que buscan relaciones extramatrimoniales.

Todo cambia cuando Clark inicia un romance secreto con Carol, la esposa de Floyd. Poco después, el cuerpo de este último aparece sin vida en una pileta comunitaria. A partir de allí, la narración alterna distintas líneas temporales mientras dos detectives reconstruyen una trama atravesada por identidades falsas, seguros sospechosos, envenenamientos y secretos tecnológicos.

Disponible en: HBO Max.

Duración: 7 episodios de alrededor de 50 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Género: Comedia negra y drama criminal.

"Widow's Bay": cuando el folclore se convierte en una amenaza real

El terror también tiene su lugar entre los estrenos recientes con esta producción ambientada en una pequeña isla frente a la costa de Nueva Inglaterra. Tom Loftis, alcalde del pueblo, busca revitalizar la economía local impulsando el turismo pese a las dificultades de infraestructura y las advertencias de los habitantes, convencidos de que la isla está maldita.

Aunque en un primer momento todo parece funcionar, sucesos extraños comienzan a multiplicarse y las antiguas leyendas dejan de ser simples supersticiones. La historia combina horror corporal con momentos de humor surgidos del caos que vive la comunidad, mientras el protagonista intenta proteger a su hijo y mantener el control de una situación cada vez más inquietante.

Disponible en: Apple TV+.

Duración: 10 episodios de aproximadamente 45 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Género: Terror y comedia.

"How to Get to Heaven from Belfast": un viaje cargado de secretos

Esta producción ambientada entre Irlanda del Norte e Irlanda sigue a tres amigas inseparables que vuelven a encontrarse tras la muerte de una antigua compañera de escuela. Saoirse, Robyn y Dara emprenden un viaje para asistir al funeral, pero el recorrido pronto deja de ser un simple homenaje.

Extraños acontecimientos comienzan a perseguirlas y terminan obligándolas a enfrentar un oscuro episodio de su infancia que permanecía oculto desde hacía años. La serie mezcla drama, humor y misterio en una historia donde el pasado amenaza con cambiar definitivamente el presente de las protagonistas.

Duración: 8 episodios de aproximadamente 50 minutos.

Origen: Irlanda y Reino Unido.

Género: Dramedy y misterio.

"Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette": detrás de una pareja icónica

Netflix presenta una reconstrucción dramática de una de las relaciones más mediáticas de finales del siglo XX. La serie recorre el romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, mostrando tanto el crecimiento profesional de ella dentro de la firma Calvin Klein como la enorme presión pública que él soportó desde la infancia por pertenecer a una de las familias más influyentes de Estados Unidos.

Desde el primer encuentro hasta el matrimonio, la ficción profundiza en el impacto que tuvo la constante persecución de los paparazzi y la atención mediática sobre la intimidad de la pareja. Todos estos elementos terminaron marcando su historia hasta el trágico accidente aéreo que puso fin a sus vidas.

Disponible en: Netflix.

Duración: 9 episodios de alrededor de 55 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Género: Drama biográfico.

"El caballero de los siete reinos": una nueva historia dentro del universo de George R.R. Martin

Los fanáticos de la fantasía también tienen una cita obligada con esta adaptación basada en las novelas cortas de George R.R. Martin. Ambientada aproximadamente un siglo antes de los hechos de Game of Thrones, la serie transcurre durante el período en que la Casa Targaryen aún domina el Trono de Hierro.

La historia sigue a Ser Duncan el Alto, un caballero de origen humilde con un fuerte sentido del honor, y a su joven escudero Egg, quien esconde un importante secreto sobre su verdadera identidad. Lejos de las grandes batallas políticas, la ficción apuesta por un relato de aventuras, torneos medievales y conflictos cotidianos que permiten explorar otra faceta del universo de Poniente.

Disponible en: HBO Max.

Duración: 6 episodios de aproximadamente una hora.

Origen: Estados Unidos.

Género: Fantasía épica y drama.

Las plataformas de streaming siguen ampliando su catálogo con historias que muchas veces quedan eclipsadas por los grandes fenómenos del momento. Sin embargo, estos estrenos recientes demuestran que todavía hay espacio para encontrar producciones originales, bien desarrolladas y capaces de sorprender tanto por sus personajes como por sus propuestas narrativas.