La miniserie de solo 6 capítulos para mirar en solo una tarde

La plataforma Netflix cuenta con el título "Verano del 36" que cautiva a sus suscriptores. Cómo es la trama y cuántos capítulos son.

La plataforma Netflix presentó una nueva miniserie para su extenso catálogo que cautivó a los fanáticos por un aspecto que va más allá de la propuesta y de la presentación visual que tiene: el tiempo de duración, clave en la elección de los consumidores de streaming.

Según se conoció, el título se metió en uno de los más elegidos por los suscriptores de la plataforma. Enfocado en un contexto histórico particular, y una trama realizada en la Costa Azul durante 1936 , donde aparece un crimen inesperado en un hotel de lujo que termina uniendo los destinos de cuatro mujeres. Tan solo seis capítulos de poca duración que incitan a mirarlo en una sola tarde.

El producto "Verano del 36" estrenó con Julie de Bona, reconocida por lo hecho en El conde de Montecristo, interpretando a Blanche Akermann. A su lado también está Sofia Essaïdi como Eugénie Berthier y Nolwenn Leroy en la piel de Giulia Vincent.

Qué dice la reseña de Netflix sobre la miniserie

"Niza, 1936. Mientras los trabajadores disfrutan de sus primeras vacaciones pagadas, cuatro mujeres muy diferentes se ven envueltas en el asesinato de un fiscal en el hotel Riviera", dice la reseña hecha por la propia plataforma Netflix en su página web.

La crítica de un sitio especializado

El medio Leisure Byte, sostuvieron que la propuesta "no logra despegarse de las fórmulas habituales del género policial" y que su, a su vez, el desgloce de la historia no siempre mantiene la tensión necesaria para cautivar al público. Entre lo destacado, celebran la aparición y peso de las protagonistas femeninas en la historia.

Por otra parte, la ambientación histórica también llenó de elogios a la miniserie, con los vehículos, indumentaria, fotografía entre otras cosas que la distingue.

Esta película animada arrasa en Netflix: por qué es ideal para verla con los niños

Netflix tiene entre sus productos para niños más vistos a una película que genera conexión con el espectador desde el primer minuto. Se trata de la película estadounidense de animación y aventura de Intercambiados, dirigida por Nathan Greno, que tuvo su lanzamiento el 1 de mayo de 2026 a través de la plataforma y en salas de cine seleccionadas.

El filme acumuló 38 millones de reproducciones en su primera semana de disponibilidad digital y aún hoy ocupa un lugar en el TOP 10 de la plataforma en Argentina, obteniendo una recepción diversa por parte de la crítica especializada. El reparto de voces en su versión original en inglés está liderado por Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer y Justina Machado.

De qué trata "Intercambiados"

La trama se sitúa en una isla rodeada por un valle inundado donde cohabitan especies híbridas. La historia sigue a Ollie (Jordan), un joven de la comunidad Pookoo, y a Ivy (Temple), perteneciente a la especie Javan. Tras un conflicto por los recursos alimenticios de la isla y la activación accidental de una antigua vaina mágica -reliquia vinculada a la historia del valle y al mítico Lobo de Fuego-, ambos protagonistas sufren una metamorfosis recíproca que los obliga a cooperar para subsistir en la fisonomía del otro.

Originalmente pautada para integrarse al catálogo de Apple TV+, los derechos de exhibición fueron adquiridos por Netflix en octubre de 2023 tras consolidar una alianza plurianual con Skydance Animation. Aunque inicialmente se planificó su debut para 2025, la plataforma reprogramó el estreno para 2026. Previo a su difusión comercial, el filme contó con una proyección anticipada el 9 de enero de 2026 en el Teatro Sebastiani de la localidad de Sonoma.

Críticas a la película animada Top 9 en Netflix Argentina

Según el critico Jaume Figa Vaello en Ace prensa, la historia se basa en un mundo imaginario, donde las criaturas del bosque vivían en armonía gracias a los Dzo, unos gigantes-árbol que les daban vitalidad. Pero la amenaza del Lobo de Fuego puso fin a aquella época y sembró una desconfianza que, desde entonces, mantiene a las distintas especies en un frágil equilibrio.

Después de la fallida Hechizados, Skydance Animation —con John Lasseter como principal figura creativa tras su abrupta salida de Pixar— sale algo más airosa con esta nueva propuesta animada. Nathan Greno, uno de los directores de Enredados, deja aquí los cuentos de princesas para ponerse al frente de una aventura que no destaca precisamente por la originalidad de su premisa.

La idea del intercambio de cuerpos es muy conocida —aunque pueda recordar superficialmente a Hoppers, aquí va por otros derroteros—. Tampoco resulta novedoso el esquema de dos especies enfrentadas que deben unirse para salvar su mundo. La película funciona mejor cuando confía en esa potencia visual que cuando se empeña en explicarlo todo. Algunos diálogos resultan excesivamente subrayados y ralentizan el ritmo, que sufre varios altibajos.

Aun así, la narración gana enteros en las escenas más físicas y cómicas. Sirva como ejemplo el momento en que Ollie descubre el fondo submarino, una de las secuencias más tiernas de la película. También se agradece su tono optimista. Sin grandes alardes ni especial sutileza, Intercambiados propone una fábula sencilla sobre la empatía, la culpa, el perdón y la necesidad de superar la desconfianza hacia quien es distinto.