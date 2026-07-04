Es una de las películas más vistas de Netflix y un plan ideal para el fin de semana invernal. Advertencia: tené a mano un pañuelo.

La emotiva película romántica de Netflix que convirtió en una de las más vistas en Argentina

Netflix volvió a captar la atención de los espectadores con "Mensajes de voz para Isabelle" , una película que combina romance, drama y emociones profundas para contar una historia donde el amor es solo una parte del viaje. Desde su llegada al catálogo, el filme se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma en distintos países, gracias a un relato que aborda la pérdida, el duelo y la posibilidad de volver a empezar.

Lejos de limitarse a los clichés de las comedias románticas, la producción apuesta por una narrativa sensible . Esta historia encuentra su mayor fortaleza en el desarrollo de sus personajes y en la manera en que explora el impacto de la ausencia.

La protagonista es Jill, interpretada por Zoey Deutch , una joven que desde la infancia compartió una relación inseparable con su hermana menor, Isabelle ( Ciara Bravo ), quien convivía con fibrosis quística. Acostumbradas a comunicarse constantemente mediante llamadas y mensajes de voz, ambas construyeron un vínculo que parecía inquebrantable.

Sin embargo, la muerte de Isabelle cambia por completo la vida de Jill. Incapaz de aceptar la pérdida, continúa enviando audios al antiguo número telefónico de su hermana sin saber que la línea fue asignada a otra persona.

Quien recibe esos mensajes es Wes, un agente inmobiliario interpretado por Nick Robinson, que también atraviesa un momento de transformación personal. A medida que escucha las confesiones de Jill, comienza a interesarse por la mujer que está del otro lado del teléfono, dando origen a una conexión inesperada.

Una historia donde el romance no es el verdadero protagonista

Aunque la premisa gira en torno a un encuentro marcado por el azar, la película evita convertir la relación amorosa en el eje principal del relato. El romance aparece como una consecuencia natural del proceso de reconstrucción emocional de Jill y no como la solución a sus conflictos.

La verdadera fuerza de "Mensajes de voz para Isabelle" reside en su retrato del duelo. La ausencia de Isabelle está presente durante toda la historia, no desde el melodrama constante, sino a través de los recuerdos, las enseñanzas compartidas y la huella que dejó en la vida de su hermana. Ese tratamiento equilibrado permite que la película combine momentos de tristeza con escenas cargadas de humor, esperanza y optimismo, construyendo un relato emotivo sin caer en excesos.

Las referencias a grandes clásicos del cine romántico

Uno de los aspectos más llamativos de la película es que no intenta ocultar sus influencias. Por el contrario, las incorpora como parte de su identidad. Las protagonistas son fanáticas de las historias de amor y durante el desarrollo aparecen referencias a títulos emblemáticos del género como Tienes un e-mail, Realmente amor, Diario de una pasión y Bajo la misma estrella. En lugar de buscar romper con las convenciones de las comedias románticas, la película juega con ellas y propone una mirada contemporánea que combina elementos clásicos con una historia atravesada por la pérdida y la sanación.

Por qué "Mensajes de voz para Isabelle" es un éxito en Netflix

Si bien algunos espectadores encontraron similitudes con otras producciones románticas, el filme consigue diferenciarse gracias al peso emocional de su historia y a la autenticidad de sus personajes. En una época donde muchas producciones buscan sorprender con giros constantes o estructuras innovadoras, "Mensajes de voz para Isabelle" apuesta por una fórmula conocida, pero ejecutada con sensibilidad y honestidad.

Ese equilibrio entre romance, humor, nostalgia y esperanza fue clave para que la película escalara rápidamente entre las más vistas de Netflix. Se confirma así que todavía existe un amplio público dispuesto a emocionarse con historias sencillas, personajes entrañables y sentimientos que resultan cercanos y universales.