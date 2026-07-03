Post Chicago 2026: Neuquén recibe a la elite de la oncología argentina para debatir los últimos avances contra el cáncer

Más de 800 especialistas se reunieron en unas jornadas de actualización para conocer los últimos avances en diagnóstico y tratamientos contra el cáncer.

Este jueves, los oncólogos más prestigiosos del país se dieron cita en Neuquén para la cuatrigésima sexta edición de Post Chicago, un congreso de trabajos y actualización en oncología que reúne los principales avances en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer.

Desde el jueves y hasta este viernes 3 de julio, las jornadas anuales de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) buscan difundir las actualizaciones presentadas en el tradicional congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), en Chicago , y también generar un espacio de encuentro e intercambio entre especialistas de distintas provincias del país.

Con más de 850 inscriptos, las jornadas ofrecieron simposios, talleres y presentaciones de trabajos de manera simultánea en las distintas salas del Centro de Convenciones Domuyo, de la isla 132. Así, como ciudad anfitriona, Neuquén se posicionó como un actor relevante para el debate y la actualización médica en materia de oncología.

El oncológo Matías Chacón (MN 86697) es director del departamento de Oncología en el Instituto Fleming. En diálogo con LM NeuquéN, señaló que el congreso original en Chicago convoca anualmente entre 45.000 y 55.000 médicos de todo el planeta, donde se exponen cerca de 8.500 trabajos científicos. Esta semana, Neuquén debatió las conclusiones de esas jornadas americanas.

"Aproximadamente se diagnostican entre 20 y 22 millones de personas con cáncer nuevas por año en todo el mundo. En Argentina esa cifra es de más o menos a 130 mil o 135 mil pacientes nuevos con cáncer anualmente, de los cuales fallece la mitad. Así que sigue siendo un problema para la humanidad", aseguró.

En ese contexto, el esfuerzo global para dar respuesta a la enfermedad se nota no sólo en las jornadas americanas sino en los avances científicos que se registran de forma semestral y que se aplican luego al tratamiento cotidiano de los pacientes. "Siempre le decimos a los pacientes, lo que hoy no tiene cura puede tenerlo mañana", afirmó Chacón.

La federalización del conocimiento también resulta una prioridad para las instituciones médicas. El médico oncólogo de Leben Salud y la Asociación Argentina de Oncología Clínica, Andrés Guercovich, explicó la función del evento en la región: “Todo lo que se trató, se habló en Chicago de actualización médica, llega ahora a Neuquén y a toda la Argentina”.

"Toda la oncología argentina en su gran mayoría está aquí reunida, pero también tenemos gente de psicooncología, de diagnósticos por imágenes, médicos cirujanos y hemos tenido muchas actividades para oncólogos jóvenes, para residentes", aclaró Guercovich.

Los avances que llegaron en Post Chicago 2026

Chacón aseguró que en esta edición "hubo trabajos muy importantes en cáncer de próstata, y en una enfermedad muy infrecuente que se llaman sarcomas con nuevas moléculas, con nuevas estrategias".

Aclaró, sin embargo, que "lo más importante es el gran vínculo que se establecen entre las distintas especialidades en un mismo escenario tratando de abordar en forma multidisciplinaria el diagnóstico y el tratamiento del cáncer".

"Acá están representados todos, desde los médicos especialistas, las compañías farmacéuticas, los entes gubernamentales, los terceros pagadores y los pacientes", señaló sobre las ventajas de un intercambio cara a cara entre todos los que ocupan un papel en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

Aunque reconoció que en América Latina no existe el mismo acceso a los medicamentos que se ve en otros países centrales, aclaró: "Creo que el problema sigue siendo una necesidad de una educación muy fuerte, que es uno de los pilares más importantes de la Sociedad Argentina de Oncología: tratar de educar a la población, no solamente a la médica, sino también a la no médica, para tener conciencia acerca del cáncer".

"Hoy en día los congresos están online, las publicaciones científicas son continuas", dijo Chacón y aclaró que, este tipo de jornadas permiten que los médicos se lleven las últimas novedades a sus provincias de origen. "Después tenemos la gran lucha del acceso a estos fármacos y a estas aprobaciones, que es un territorio diferencial donde ahí sí hay que involucrar a los terceros pagadores, a ANMAT, al gobierno nacional, a la Superintendencia de Salud, a las grandes instituciones que hacen a la oncología", señaló.

De Estados Unidos a la Patagonia

Aunque la información viaja de manera casi inmediata entre los profesionales, aplicar los últimos avances en diagnóstico y tratamiento de la enfermedad encuentra escollos en una región de menor desarrollo económico con respecto a países centrales del hemisferio Norte.

Tanco Chacón como Guercovich coincidieron en que la región tiene una buena calidad de tratamiento, aunque menor desarrollo en investigación. "En Latinoamérica, la relación entre el producto bruto interno y la distribución que hay para la las nuevas ideas y para la educación es completamente distinta que un país central", aclaró el referente del Fleming.

"Hay que tratar de construir un país basado más en el desarrollo propio, porque Argentina tiene muy buena tecnología y también tiene muy buena materia gris en lo que hace a la información que tienen los médicos y los investigadores", dijo y aclaró que "seguimos teniendo un gap muy grande respecto a los países centrales. en torno a la velocidad y la investigación. Entonces, todo lo que se aplica en países centrales en general tarda un tiempo en aplicarse en nuestro país"

Guercovich aclaró que es dificíl saber cuándo se implementarán estas novedades en los consultorios de Neuquén. "Si vemos la presentación de un medicamento nuevo, se aprueba primero en Estados Unidos, después en Europa y a veces puede llevar un par de años que se aprueben en nuestra región para que nuestras provincias puedan tener acceso".

"A veces tarda, pero muchas veces es un medicamento que ya estaba aprobado, que tiene una nueva indicación o una forma diferente o es para un grupo distinto de pacientes. Entonces, esas novedades se pueden aplicar en forma inmediata", se esperanzó.

Este año, por ejemplo, se abordaron novedades con plataformas genómicas y algunos esquemas terapéuticos nuevos Y más modernos con anticuerpos conjugados, según detalló el especialista.

A su turno, Chacón aclaró que "Argentina tiene un acercamiento mucho mayor a las aprobaciones respecto a otros países de Latinoamérica" y un potencial para desarrollar investigaciones, la tarea pendiente para la especialidad.

"El nivel de preparación de los oncólogos argentinos realmente es muy bueno, es excelente. Siempre estamos un poco abajo en la parte de investigación clínica", afirmó Guercovich, aunque señaló que hay instituciones de la zona que ambicionan aportar más al debate científico.

"De hecho, nosotros participamos en Leben Salud haciendo ensayos clínicos que son los que permiten aprobar nuevos medicamentos o medicamentos ya aprobados, pero para nuevas indicaciones. Estamos a nivel mundial en este tipo de investigaciones", destacó.

"sí a nivel tecnologías o uso de algunas herramientas de alto costo estamos un poco limitados, pero realmente tenemos una medicina bastante bastante parecida a lo que hace en otros lugares del mundo", aseguró.

Un congreso atravesado por la Inteligencia Artificial

Como ocurre en todos los ámbitos profesionales, la medicina no es ajena al avance vertiginoso de la Inteligencia Artificial. En ese sentido, durante las jornadas se presentaron nuevos trabajos sobre la adaptación de las herramientas a la oncología.

"Viene gente de Argentina que tiene ya herramientas de inteligencia artificial que nos van a permitir mejorar el diagnóstico o mejorar los tratamientos y las tecnologías para el tratamiento de los pacientes oncológicos", afirmó Chacón.

Según explicó, la IA se insertó en la práctica cotidiana por la información que brinda a médicos y también a los pacientes, quienes suelen llegar a las consultas más informados, aunque no siempre con datos de buena calidad. "La información puede ser regular o mala, por eso el médico le tiene que seguir hablando. El médico todavía sigue siendo imprescindible", aclaró.

Para los profesionales, también brinda herramientas que acotan los tiempos de su trabajo. "Uno puede articular, por ejemplo, diagnóstico por imágenes con informes patológicos. Eso acota mucho los tiempos y optimiza y es una herramienta, pero no te va a reemplazar", aclaró.