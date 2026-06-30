Neuquén será sede de Post Chicago: el congreso de oncología más importante del país

Participarán líderes de opinión de la salud de todo el país. Se realizará en el Centro de Convenciones Domuyo, este jueves 2 y viernes 3 de julio.

La Asociación Argentina de Oncología Clínica ( AAOC ) organiza sus jornadas anuales de actualización en Oncología, que se realizarán los días 2 y 3 de julio de 2026, en el Centro de Convenciones Domuyo, en la ciudad de Neuquén .

Este encuentro se realiza como puesta al día posterior a las sesiones anuales de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), que se realizaron en la ciudad de Chicago (EEUU), entre el 30 de mayo y 2 de junio pasados.

Estas jornadas son parte del calendario científico de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, que cuenta con 1500 oncólogos y oncólogas asociados en toda la Argentina.

La actividad en Neuquén contará con la participación de los principales líderes de opinión de la oncología en el país, entre ellos, el presidente de la AAOC, el Dr. Rubén Kowalyszyn.

Los directores de la actividad son los Dres. Andrés Guercovich (Neuquén); Julián Iturbe (Neuquén); y Dolores Gómez Bradley (CABA). Esta actualización científica involucra a todas las patologías relacionadas con el cáncer. Entre ellas, cáncer de mama, pulmón, tumores urológicos, ginecológicos, gástricos y del sistema nervioso central, entre otros. La agenda incluye una Jornada de Enfermería Oncológica.

El médico oncólogo de Leben Salud y la Asociación Argentina de Oncología Clínica, Andrés Guercovich explicó en LU5 el origen del nombre del encuentro: cada año se realizan dos congresos muy importantes en oncología, y el más relevante a nivel global es el Congreso Americano de Oncología, que se celebra en Chicago.

El evento neuquino trae a Argentina las novedades presentadas en ese congreso el mes anterior, combinándolas con la presentación de trabajos científicos locales.

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Comunidad

Además de la agenda científica, se desarrollará un Encuentro con la Comunidad Educativa, organizado por la AAOC y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue sobre cáncer de pulmón y nuevos productos de nicotina. También está agendada la charla para estudiantes secundarios “Pequeños cambios, gran impacto: prevención del cáncer en la vida diaria”, que se realizará en el Auditorio del Consejo Provincial de Educación en la ciudad de Neuquén.

Más info https://www.aaoc.org.ar/postchicago2026/