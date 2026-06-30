Ganá TVs, bicicletas, camisetas y mucho más con Copa LMN: ¡registrate gratis!

El torneo de pronósticos relanzó sus reglas con los 16avos de final de la Copa del Mundo: ahora cada fase arranca con el puntaje en cero y tenes más premios. Pasos para registrarte gratis.

¿Pensaste que era tarde? La Copa LMN sumó más premios y cualquiera puede ganar

La Copa LMN sigue sumando motivos para que nadie se quede afuera. ¿Pensabas que era tarde? ¡Te equivocás!

La emoción de la competencia no da respiro y se vive con todo en las pantallas de miles de neuquinos. La Copa LMN , el gran juego de LM Neuquén , sigue creciendo y trae excelentes noticias para todos: se sumaron nuevos premios por etapa para que nadie se quede afuera del torneo.

Si pensabas que ya era tarde para anotarte porque te perdiste los primeros partidos, ¡te equivocás! El fixture es largo, quedan muchísimos puntos en juego y las fases de eliminación directa prometen recompensar a los mejores de cada jornada.

Los primeros ganadores de la Copa LMN

La competencia ya está en marcha. De hecho, la Fecha 1 y la Fecha 2 ya tienen a sus flamantes ganadores. Al término de la Fecha 3 (Fase de Grupos), la organización dará a conocer de forma oficial a todos los beneficiados para realizar la entrega de las camisetas oficiales y los vouchers para la compra de lentes de sol, según el puesto alcanzado en el podio.

Premios espectaculares en cada ronda

Más allá del gran premio final, la codiciada camioneta Ford Territory 0km, acompañada por una noche y cena en Casino Magic para el campeón absoluto de la tabla general, la grilla de premios se reforzó con una modalidad espectacular: cada fase inicia un ranking totalmente nuevo y de cero. Así, no importa cómo te haya ido antes, todos vuelven a tener las mismas posibilidades de ganar en las instancias decisivas:

16avos, 8vos y Cuartos de Final: Los ganadores de estas etapas se llevarán Smart TV de 32" . Además, se repartirán bicicletas de JM Bike , camisetas oficiales gracias a Ferracioli y vouchers de compra de Óptica Wolf para los segundos y terceros puestos (incluyendo una cena espectacular en el Casino Magic de Centenario para el podio de 16avos).

Los Además, se repartirán bicicletas de , camisetas oficiales gracias a y vouchers de compra de para los segundos y terceros puestos (incluyendo una cena espectacular en el de Centenario para el podio de 16avos). El podio de la Gran Final: Quienes terminen en lo más alto del torneo, pero no alcancen el primer puesto general, también tendrán su gran recompensa. El 2.º lugar se llevará una bicicleta más un voucher de compra, mientras que el 3.er puesto se ganará un televisor de 44" , un almuerzo y productos de la Bodega Schroeder.

Cómo participar en la Copa LMN

Sumarse es 100% gratuito y muy fácil. Solo tenés que ingresar a copa.lmneuquen.com, crear tu usuario y empezar a cargar tus pronósticos para los próximos partidos.

No dejes pasar la oportunidad: la competencia se pone cada vez más picante, los premios se multiplican y todavía estás a tiempo de demostrar tus conocimientos y llevarte un regalo a casa.

Las imágenes presentadas en la promoción del concurso son de carácter puramente ilustrativo. Para más detalles sobre la modalidad del juego, asignación de puntos y retiro de premios, podés consultar las bases, términos y condiciones en el sitio web oficial.