A un mes de la épica: la secuencia del histórico gol de Lautaro Martínez a Inglaterra como nadie te lo mostró

Las imágenes de Sergio Dovio reflejan el 2 a 1 ante los británicos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El 15 de julio de 2026 está inmortalizado. La selección argentina le ganó mucho más que un partido a Inglaterra , por las semifinales del Mundial 2026 . El equipo de Lionel Scaloni empezó perdiendo por el tanto de Anthony Gordon, pero mostró lo mejor de su fútbol y lo dio vuelta en el final. Primero con un golazo de Enzo Fernández desde afuera del área y después con el cabezazo de Lautaro Martínez.

En ambas jugadas intervino Lionel Messi, juntando marcas y pasando o asistiendo como solo él lo sabe hacer.

Uno de los triunfos más festejados de la historia del deporte argentino. Porque no solo significó clasificar a la cuarta final en los últimos tres Mundiales, sino que además fue dejar afuera a un rival que trasciende lo deportivo.

"Las Malvinas Son Argentinas", una bandera que volvió a ser piel para los argentinos y puso al tema de vuelta en el mundo, después de que muchos quisieran taparlo.

LM Neuquén estuvo en el lugar de los hechos como durante toda la Copa del Mundo y a un mes de la gesta de Atlanta, el repaso del tanto decisivo en la cámara de Sergio Dovio nos lleva a revivir un triunfo que será eterno.

El gol de Lautaro en 20 fotos

Iban 46' del segundo tiempo cuando Alexis MacAllister tuvo un remate en el palo. Messi tomó el rebote por derecha, encaró a los defensores y, de derecha, metió un centro exacto para que Lautaro ganara entre los tres centrales que tenía Inglaterra en el área chica.

Después de suspenderse en el aire, el cabezazo del delantero bahiense fue perfecto y quedó para la historia.