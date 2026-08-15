La decisión que tomó Lionel Messi a una semana del fallecimiento de su padre

El jugador de la Selección Argentina e Inter Miami atraviesa un momento personal complicado luego de perder a su padre.

Lionel Messi tiene chances de ser titular este sábado en Inter Miami , que visitará desde las 21.30 de Argentina a Nashville SC en el Geodis Park, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) , luego de que el rosarino se entrenara con normalidad junto al resto del plantel y quedara a disposición del entrenador Guillermo Hoyos.

El capitán argentino participó de toda la práctica del viernes a la par de sus compañeros, después de haber regresado a la competencia el miércoles frente a León por la Leagues Cup.

Aquella noche, Messi comenzó entre los suplentes e ingresó para disputar los 45 minutos del segundo tiempo, apenas cuatro días después de la muerte de su padre, Jorge Messi.

Su presencia frente a Nashville todavía no está confirmada, pero el escenario deportivo cambió respecto de aquel encuentro: esta vez completó un entrenamiento junto al grupo y llegará con mayor preparación física, aunque la decisión final estará condicionada también por el delicado momento personal que atraviesa.

Hoyos fue especialmente cuidadoso al referirse al capitán y evitó anticipar qué decisión tomará para formar el equipo.

“Hay un gran dolor. Esto no es de un día para el otro”, expresó el entrenador, quien remarcó la necesidad de respetar los tiempos de Messi y acompañarlo durante el duelo.

El cuerpo técnico deberá resolver ahora si considera conveniente utilizarlo desde el comienzo o mantener la fórmula empleada ante León y darle minutos durante el desarrollo del partido.

En caso de comenzar entre los once, sería la primera titularidad de Messi desde el fallecimiento de su padre, después de una semana en la que viajó a Rosario para acompañar a su familia y posteriormente regresó a Estados Unidos.

El encuentro tendrá además una enorme importancia desde lo deportivo. Nashville lidera la Conferencia Este con 40 puntos e Inter Miami aparece inmediatamente detrás con 38, por lo que una victoria permitiría al conjunto de Florida superar a su rival y quedarse con la cima.

Los dos equipos llegan además golpeados por sus respectivas eliminaciones en la primera ronda de la Leagues Cup, por lo que deberán cambiar rápidamente el foco hacia el campeonato estadounidense.

Messi volvió a elegir el fútbol para atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida y, después de reaparecer durante 45 minutos ante León, este sábado podría dar un paso más y regresar directamente al equipo titular de Inter Miami.

El elogio de Casemiro para Lionel Messi

El mediocampista brasileño Casemiro se rindió este jueves ante Lionel Messi y destacó su compromiso con Inter Miami, luego de que el argentino regresara a las canchas apenas cuatro días después de la muerte de su padre, Jorge Messi.

El capitán de la Selección Argentina ingresó en el segundo tiempo de la derrota 3 a 2 frente a León de México, resultado que significó la eliminación del conjunto estadounidense de la Leagues Cup.

“Por eso es tan grande. Y por eso es, para muchos, el mejor de la historia. Hay que quitarse el sombrero, decirle gracias, seguir apoyándolo y dándole ánimo. Fue increíble lo que hizo hoy. Que esté aquí con nosotros”, expresó Casemiro.

El ex Real Madrid puso el resultado deportivo en un segundo plano y centró su análisis en la decisión de Messi de volver a ponerse a disposición del equipo mientras atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal.

Casemiro aseguró además que nunca había presenciado una situación semejante y definió al astro argentino como “un ejemplo” por el compromiso demostrado con sus compañeros y con el club a pesar del duelo que atraviesa.