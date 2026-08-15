Cuti Romero fue presentado en Atlético de Madrid: cuánto costó su traspaso

El jugador de la Selección Argentina completó su traspaso luego de un largo periodo de negociaciones.

El Atlético de Madrid volvió a darle un fuerte protagonismo argentino a sus redes sociales este sábado al publicar imágenes de Cristian “Cuti” Romero posando con la bandera argentina , pocas horas después de oficializar su incorporación desde Tottenham, y acompañó las fotografías con un mensaje tan breve como significativo: “Representando” .

La publicación mostró al defensor cordobés durante su presentación como nuevo futbolista del equipo conducido por Diego Simeone, con la bandera celeste y blanca desplegada como protagonista de una de las imágenes .

El gesto rápidamente generó repercusión entre los seguidores argentinos del club español, cuya identificación con el país se profundizó durante los últimos años por la presencia de futbolistas de la Selección y, fundamentalmente, por el extenso ciclo de Simeone como entrenador .

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Romero fue anunciado oficialmente este sábado después de que Atlético de Madrid alcanzara un acuerdo con Tottenham para adquirir su ficha. El campeón del mundo firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031 y se convirtió en uno de los principales refuerzos del conjunto madrileño para afrontar la temporada 2026/27.

El marcador central de 28 años era desde hacía tiempo uno de los objetivos del “Colchonero” y, particularmente, de Simeone, que buscaba incorporar a un defensor de jerarquía y experiencia internacional para reforzar la última línea.

Cuánto pagó Atlético de Madrid por el pase de Cuti Romero

La operación por Cuti Romero puede alcanzar los 40 millones de euros, aunque esa cifra no será abonada en su totalidad de manera garantizada por el conjunto español.

De acuerdo con la información difundida por ESPN, Atlético de Madrid acordó pagarle al Tottenham 35 millones de euros como monto fijo por la transferencia. Esa es la parte asegurada de la operación y constituye el valor inicial de la ficha del defensor argentino.

A esa cifra pueden sumarse otros 5 millones de euros correspondientes a variables, por lo que el valor total del pase podría llegar a los 40 millones. Esos adicionales dependerán del cumplimiento de determinadas condiciones contempladas en el acuerdo entre los clubes, aunque no trascendió públicamente el detalle de los objetivos que activarían cada uno de esos pagos.

De esta manera, el Atlético desembolsará al menos 35 millones de euros y podría terminar pagando 40 millones si se cumplen todas las variables establecidas en la transferencia.

El acuerdo puso fin a varios mercados de pases en los que el club madrileño había intentado incorporar al central. La posibilidad tomó mayor fuerza en las últimas semanas ante la expectativa de que Romero abandonara Tottenham y buscara un nuevo desafío después de cinco temporadas en Inglaterra.

La nueva etapa de Cuti Romero en el Atlético de Madrid

El defensor también tuvo este sábado su primera jornada de trabajo en el Cerro del Espino y comenzó con tareas físicas individualizadas, después de haberse incorporado recientemente al plantel.

Romero explicó además que considera que su estilo futbolístico puede adaptarse especialmente a la identidad del Atlético de Madrid. La intensidad, la agresividad defensiva y el carácter que caracterizan su juego aparecen como cualidades compatibles con la propuesta de un entrenador como Simeone.

Entre los factores que influyeron en su decisión también destacó la presencia de varios compañeros de la Selección argentina dentro del vestuario rojiblanco.

El cordobés compartirá plantel, entre otros, con Julián Álvarez y Giuliano Simeone, mientras estará bajo las órdenes del “Cholo”, uno de los entrenadores más representativos de la historia reciente de la institución.

Su llegada a España marca el cierre de un ciclo de cinco temporadas en Tottenham. Durante su estadía en el conjunto londinense, Romero disputó más de 150 partidos, se transformó en uno de los referentes del equipo y terminó llevando la cinta de capitán.

Además, consiguió la Europa League 2025, un título especialmente significativo para los Spurs, ya que puso fin a una sequía de 17 años sin conquistas.

Su etapa en Inglaterra atravesó también momentos de tensión. En las últimas dos temporadas, la relación entre el futbolista y la dirigencia de Tottenham había sufrido cierto desgaste y su posible salida comenzó a aparecer con mayor frecuencia en los distintos mercados de pases.

A nivel internacional, Romero continuó siendo una pieza importante de la Selección argentina. El defensor integró el equipo campeón del mundo en Qatar 2022 y también formó parte de los planteles que conquistaron las Copas América de 2021 y 2024.