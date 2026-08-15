De ganar millones a no llegar a fin de mes: el crudo relato de un jugador de Brasil que estuvo en el Mundial 2014

Un mundialista con la Canarinha se abrió y confesó sus problemas con la bebida y los gastos excesivos en su etapa como jugador.

João Alves de Assis Silva , conocido futbolísticamente como Jô , abrió una parte muy íntima de su vida después del retiro. El exdelantero de Corinthians, Manchester City, Atlético Mineiro y la Selección de Brasil habló de sus problemas económicos, sus cinco detenciones por falta de pago de manutención, su relación con el alcohol y el recuerdo traumático del 7-1 ante Alemania en el Mundial 2014 .

En una entrevista con Abre Aspas, reproducida por Globo Esporte, el brasileño de 39 años explicó que su presente financiero ya no se parece al que tenía cuando estaba en actividad. Jô tiene ocho hijos de cinco relaciones diferentes y contó que los conflictos por manutención se agravaron después de dejar de cobrar como futbolista profesional.

El exatacante reconoció que llegó a percibir cerca de R$ 300.000 por mes , pero aclaró que ese ingreso quedó atrás. “Cuando te retiras del fútbol, te das un baño de realidad. Si antes en un restaurante pedías tres Coca-Colas, ahora pides una. Empezar a gestionar esa situación es difícil. Hay gente que hasta cae en depresión. Ahora soy una persona diferente, tengo una vida diferente, un ingreso diferente. Jô, el futbolista, es cosa del pasado. Ahora es João Alves, vinculado a Jô, para poder seguir adelante con la vida”, expresó.

Uno de los tramos más fuertes de la entrevista fue cuando habló de sus excesos con el alcohol, especialmente durante su paso por Inter de Porto Alegre. “No es que bebía todos los días. El problema era que lo hacía, por ejemplo, el día previo a un viaje”, explicó. Luego dio un ejemplo concreto: “Antes de viajar a Bolivia para jugar con The Strongest, debíamos presentarnos a las 7 de la mañana, pero a las 4 todavía estaba bebiendo. ¿Cómo puedes acostarte y dormir? No te despiertas, no hay manera”.

Jô también recordó su etapa en Atlético Mineiro, donde fue campeón de la Libertadores 2013 junto a Ronaldinho. Sobre las famosas reuniones del astro brasileño, bajó el tono de las versiones más exageradas. “Ronaldinho era un tipo que después de los partidos te proponía ir a tomar algo. Íbamos, eso estaba bien”, contó. Y aclaró: “Algunos fantasean con que son las peores del mundo, que es un caos total. No es así: él se queda en su rincón, bebe lo suyo, hablamos entre amigos y nos reímos”.

El recuerdo del Mundial 2014 con Brasil

Su gran nivel en ese equipo lo llevó a integrar la lista de Brasil en el Mundial 2014. Aunque no ingresó en la semifinal ante Alemania, vivió desde el banco una de las derrotas más duras de la historia de la selección brasileña. “Quería ir a un Mundial, siempre fue mi sueño. Pero que un Mundial me marque, no por ganar, sino por el 7-1, duele. Todavía duele”, admitió.

El exdelantero describió aquella goleada como un derrumbe colectivo. “Cuando pierdes 2-0, siempre puede haber una salida, pero aquí estaban todos paralizados, nadie podía hacer nada. Felipão no sabía qué decirles, en el campo intentaban hacer algo y no podían, y nosotros en el banquillo tampoco sabíamos cómo ayudar. Fue una pesadilla”, sostuvo.

Sobre las horas posteriores, dejó otra imagen contundente: “El ruido más fuerte era el del motor, porque nadie decía nada más. Había un silencio absoluto”. Según Jô, Brasil llegó a ese partido con demasiada confianza después de ganar la Copa Confederaciones 2013. “Le habíamos ganado 3-0 a España y teníamos mucha confianza, incluso un poco excesiva”, reconoció.

Lejos de esconder sus errores, el exfutbolista aseguró que hoy intenta dejarles otra enseñanza a sus hijos. “Como mi padre me enseñó, tener principios independientemente de cómo vayan las cosas. Existe el dicho ‘haz lo que digo, no lo que hago’. Y eso les quiero inculcar”, cerró.