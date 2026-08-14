Neuquén es la provincia que paga el salario docente más alto del país

El gobierno neuquino paga un salario bruto de más de 2 millones de pesos para el cargo testigo. El informe de la cartera educativa a nivel nacional también destaca que absorbió el Fondo de Incentivo Docente, FONID con recursos propios.

Un Informe Indicativo del Salario Docente publicado por la Coordinación de Estudio de Costos Educativos (CGECSE) del Ministerio de Capital Humano de la Nación, correspondiente al mes de junio de este año, indica que la provincia de Neuquén está en el primer puesto de la escala salarial docente en toda la Argentina, liderando tanto en la región patagónica como en el país.

El Gobierno de Neuquén, como ya se indicó en el mismo informe nacional de marzo, estipula la pauta de actualización salarial para todo el año con carácter trimestral.

Al analizar el salario bruto para el cargo testigo de maestro de grado, con 10 años de antigüedad, Neuquén encabeza los ingresos con sueldo de $ 2.521.570. Con estos valores la provincia supera distintivamente en la pauta salarial a las demás jurisdicciones de la región patagónica, caracterizada en el tiempo por los ingresos más elevados del país producto del costo de vida regional.

Sebastián Fariña Petersen

De acuerdo al estudio, en forma comparativa para el cargo Testigo de Maestro de Grado, en el segundo trimestre del año Neuquén lidera la grilla nacional, seguido en la región Sur por Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa y Chubut.

Más allá del valor neto del ingreso, el informe nacional resalta de manera particular la composición del salario docente de la provincia neuquino. Una porción ampliamente mayoritaria del haber total de los educadores se encuentra incorporada de manera remunerativa, lo que impacta en forma directa en otros derechos laborales esenciales de los trabajadores del sector, vinculados al cálculo proporcional del Sueldo Anual Complementario, el aguinaldo, a la liquidación por antigüedad y el sostenimiento de la caja jubilatoria del sector.

Sostenimiento con fondos de la provincia

El liderazgo de Neuquén tiene un valor superador respecto al complejo escenario nacional derivado de la quita y eliminación de las transferencias del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el ítem de Conectividad por parte del Gobierno Federal.

Frente a este ajuste a nivel país, el Estado provincial se diferencia en el mapa al consolidarse como una de las pocas jurisdicciones capaces de garantizar la continuidad de estos ingresos básicos. Este financiamiento de dichos componentes con recursos enteramente de las arcas provinciales, impidió que se produjera un retroceso en el poder adquisitivo de los maestros frente al aula.

De tal forma, los componentes “Conectividad Nacional” y “FONID”, que la provincia sostiene con fondos propios desde abril de 2024, aumentan un 15.2% con un peso relativo sobre el salario Bruto del Maestro Testigo -SALBRU MG10 FJ- del 1% y 2%, respectivamente. En tanto el componente “Adicional Desarrollo Profesional Docente”, que se devenga mensualmente y se liquida de manera trimestral, los docentes lo cobran en junio con el incremento del 9.1%.

Estos datos oficiales nacionales reafirman que Neuquén no solo ofrece la remuneración docente nominal más alta de la Argentina, sino que además sostiene un esquema técnico previsible y de alta calidad institucional, resguardado con fondos propios ante el cese del auxilio financiero nacional.