Las dramáticas imágenes de una bailarina envuelta por el fuego durante un espectáculo en vivo

El video tomado durante un show en un parque temático muestra cómo la falda de la artista se incendia tras una ráfaga de viento.

La falda de la bailarina quedó envuelta en llamas y asistentes intentaron ayudarla.

Una bailarina quedó envuelta en llamas durante un espectáculo nocturno en China , luego de que una ráfaga de viento desviara el fuego de un aro que formaba parte de la presentación e incendiara su vestuario. El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

El accidente ocurrió en el parque temático Xuzhou Paradise, ubicado en la provincia de Jiangsu. La artista fue trasladada a un hospital para recibir atención médica por las quemaduras sufridas y, de acuerdo con los reportes oficiales, se encontraba estable .

En las imágenes captadas durante la rutina de "falda de fuego" se observa a la joven mientras baila rodeada por el aro encendido. Las grabaciones muestran cómo el fuego del aro que rodea a la mujer se propaga por la prenda hasta alcanzar su cuerpo , mientras el personal del parque intenta ayudarla.

Primero lo hicieron con cartones, generando el efecto contrario al deseado porque no hacían mas que avivar las llamas, y después con un extintor, con el que lograron sofocarlas.

Qué decisión tomaron desde el parque tras el accidente de la bailarina

Como consecuencia directa del hecho sucedido en el parque Xuzhou Paradise, la administración del lugar adoptó medidas preventivas con relación a sus atracciones.

Según informaron medios locales, luego de realizar una evaluación sobre las condiciones de seguridad en los espectáculos, el parque suspendió todas las presentaciones que incluyen el uso de fuego.

El siniestro se produjo en el marco de un espectáculo nocturno en el que se utilizaban elementos inflamables cerca de la vestimenta de los intérpretes.

La rutina requería que la artista realizara su baile con un aro encendido a corta distancia de su falda, por lo que el viento registrado en la provincia de Jiangsu derivó en el contacto directo de las llamas con la tela del vestido.

Un antecedente reciente en otro parque de China

Este tipo de accidentes durante espectáculos de baile con aros encendidos cuenta con un antecedente cercano, también en China. El último 2 de abril, una bailarina atravesó una situación de emergencia similar mientras realizaba una presentación nocturna en el parque Forest Safari Park, ubicado en la ciudad china de Nantong.

Bailarina se prende fuego durante una presentación en China y corre al río para salvarse. pic.twitter.com/irj9MOeVrI — Real Time (@RealTimeRating) April 8, 2026

En aquella oportunidad, la artista vestía un vestido largo rojo dentro de un círculo de fuego como parte central de la exhibición, según informó el medio Shanghai Daily. Durante la rutina realizada en la arena, el aro en llamas debía desprenderse del vestuario de la mujer, mecanismo que falló durante el despliegue del show.

El fuego comenzó a invadir la tela de la prenda y la bailarina debió desplazarse hacia aguas cercanas dentro del predio y sumergirse para sofocar las llamas. Tras el incidente, la artista fue trasladada a un hospital para su atención y el parque confirmó posteriormente que no resultó herida.