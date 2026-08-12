Alarma por posible terremoto de 8,8 con peligro de tsunami: más de 14 millones de personas estarían en riesgo

Centros especializados indicaron un alarmante escenario. Advierten que hay niveles de riesgo muy alto en un país sudamericano.

"Son más de 14 millones de personas que podrían verse afectadas o en niveles de riesgo muy alto por un sismo", señalaron.

El terremoto en Colombia encendió todas las alarmas en países de América del sur como Chile e incluso Argentina, por una posible reacción similar en la zona. Tras el sismo de 7,4 de magnitud, expertos comenzaron a brindar sus análisis y centros especializados indicaron un alarmante escenario de riesgo.

Desde el el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) calcularon que más de 14 millones de personas podrían encontrarse en niveles de riesgo muy alto ante un posible terremoto de magnitud superior a 8,8 .

Los diagnósticos territoriales realizados señalan que este sismo afectaría a Perú, donde regiones como Lima presentan un peligro elevado, debido al silencio sísmico de la zona de subducción y a fallas geológicas internas, comprometiendo la seguridad de más de 9 millones de habitantes en 56 distritos.

La zona costera concentra gran parte de esa exposición debido al proceso de subducción de las placas tectónicas frente al litoral peruano.

"Son más de 14 millones de personas que podrían verse afectadas o en niveles de riesgo muy alto por un sismo que podría ocurrir de magnitud 8", señaló uno de los integrantes de Cenapred.

El estudio grafica también que no sólo Lima sería el territorio más afectado, sino también otras regiones costeras como Piura e Ica.

La zona costera de Perú, en riesgo extremo

En el gráfico presentado por el organismo, se puede observar a toda la zona costera en rojo indicando así un alto riesgo.

Leane Rojas, especialista en análisis territorial del Cenepred, indicó en diálogo con un medio local que "han sido consideradas fallas corticales o en el interior de alcance regional, que muestra distritos en el sector de Amazonas, San Martín, parte de Junín y otras partes de Lima en la parte sierra, donde habrían también este tipo de eventos de grandes magnitudes".

Este diagnóstico fue entregado a las autoridades locales para evaluar planes de prevención. Ante este panorama, se enfatiza la importancia de que los gobiernos locales e instituciones de salud utilicen estos análisis de riesgo para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta de la población.

La preocupación implica también cuál será el impacto sobre hospitales, colegios, carreteras, sistemas de agua y otras infraestructuras, lo que puede determinar la capacidad de una ciudad para responder durante las primeras horas después de un terremoto.

El sismólogo César Jiménez Tintaya, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aportó otra dimensión al escenario durante una entrevista en RPP.

Según explicó, la región central del Perú mantiene una importante acumulación de energía sísmica desde el megaterremoto ocurrido en 1746. Luego, recordó diversos sismos de gran magnitud cercana a 8 o más.

En este sentido, sostuvo que esos eventos habrían liberado en conjunto alrededor del 20 % de la energía sísmica acumulada desde 1746. "Eso significa que podría ocurrir un terremoto de magnitud 8,5 a 8,8 en la región central del Perú", advirtió el especialista.

El posible riesgo de un tsunami

Un terremoto de esta magnitud también implica que más de dos millones de personas de la costa podrían verse expuestas a un tsunami, con Lima, Áncash, Piura y Tacna entre las zonas consideradas en el escenario.

Dentro de Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao presenta una situación particularmente compleja. Distritos como Callao, Ventanilla, Mi Perú, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla y La Punta aparecen dentro de las áreas evaluadas por los modelos de inundación.

La Punta es uno de los puntos más sensibles. Según estudios de Cenepred, el distrito podría recibir el impacto del mar desde ambos lados y presenta dificultades para una evacuación horizontal rápida debido a su configuración geográfica.