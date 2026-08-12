Intentó evitar el robo de una bicicleta y fue atacado a patadas en la cabeza

El vecino escuchó gritos de una mujer y se enfrentó a los ladrones. Durante el forcejeo, uno de los delincuentes escapó y el otro fue capturado.

Un violento intento de robo se registró ayer martes por la noche, cuando una mujer fue abordada por dos sujetos que intentaron robarle su bicicleta en Centenario . La víctima pidió ayuda a los gritos y un vecino salió de su departamento para enfrentar a los delincuentes pero el forcejeo terminó en un brutal ataque a patadas en la cabeza del hombre.

El episodio se registró ayer martes 11 de agosto, en horas de la noche, cerca de la segunda rotonda de la Ruta 7 . Dos sospechosos ingresaron al complejo de departamentos ASPA con la intención de robar una bicicleta, pero cuando intentaron sustraer el rodado, los gritos de la propietaria alertaron a los vecinos.

A raíz de los gritos, una pareja salió de su departamento y se encontró de frente con los dos sujetos. Allí comenzó un violento forcejeo con los delincuentes , que terminó con el vecino en el suelo y un brutal ataque a patadas en su cabeza.

Durante la pelea, la víctima sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza y una lesión en uno de sus pies. Tras una patada final, los delincuentes escaparon corriendo del lugar y dejaron la bicicleta abandonada en la puerta de ingreso al barrio.

Según informó el medio local Centenario Digital, los ladrones habrían escapado en dirección a la rotonda y luego se dirigieron hacia el barranco del barrio Los Pioneros. La víctima detalló que uno de los agresores era delgado, de aproximadamente 1,80 metros de altura y vestía un pantalón jogging y buzo negro con capucha.

Los agentes lograron atrapar a un sospechoso

A pocos minutos del ilícito, el personal de la Comisaría Quinta logró atrapar a uno de los delincuentes, mientras que el otro logró escapar con dirección desconocida. Por otro lado, la bicicleta fue secuestrada y restituida a su dueña tras las diligencias correspondientes.

El vecino fue trasladado al Hospital Natalio Burd.

El vecino agredido fue trasladado al Hospital Natalio Burd, donde iba a recibir atención médica especializada para descartar fracturas. La victima tenía un hematoma en uno de sus ojos y marcas visibles en el rostro que delataban la violencia de los golpes que recibió.

En paralelo, un móvil policial asistió al nosocomio para entrevistar a la pareja y acceder a más información que permita identificar y detener al otro ladrón.