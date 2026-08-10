Con una insólita maniobra robaron $38 millones en una estación de servicio: el video

Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad, donde descubrieron el truco que utilizaron, y que pasó inadvertido para los empleados.

El robo comenzó con el reemplazo del posnet mientras el empleado de la estación de servicio estaba distraído.

Una maniobra en el posnet de una estación de servicio permitió desviar durante varios días el dinero de los pagos efectuados por los clientes. El robo estuvo oculto hasta que una revisión interna expuso una diferencia entre las ventas registradas y los fondos recibidos.

El caso comenzó a principios de mayo, cuando representantes de Shell detectaron inconsistencias en las cuentas de una de sus sucursales. Frente al faltante, la compañía presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y entregó la información disponible.

Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad del comercio ubicado en la localidad bonaerense de San Martín, y encontraron una escena que, en el momento, pasó inadvertida para los empleados.

Un hombre llegó en auto, simuló ser un cliente y aprovechó una distracción para acercarse al dispositivo utilizado en los cobros. A partir de esa grabación, la Policía Bonaerense siguió el recorrido de las operaciones procesadas por la terminal. El análisis permitió identificar las cuentas receptoras y avanzar sobre un grupo de personas que quedó bajo sospecha.

Cómo adulteraron el posnet de la estación de servicio

El sospechoso arribó a la estación a bordo de un Volkswagen Gol y pidió cargar combustible. Mientras el trabajador atendía otras tareas, descendió del vehículo y se aproximó al sector donde permanecía el aparato de cobro.

La investigación por el robo de $38 millones terminó con cuatro detenidos y seis celulares secuestrados.

Según la reconstrucción policial, el hombre retiró el dispositivo original y colocó otro posnet adulterado con una apariencia similar. La rapidez del intercambio evitó que el empleado advirtiera la modificación y permitió que la terminal siguiera utilizándose con normalidad.

Desde ese momento, los clientes abonaron sus consumos sin notar ninguna anomalía. Para ellos, el procedimiento no presentaba diferencias: acercaban la tarjeta, confirmaban la operación y recibían el comprobante correspondiente.

El cambio quedó oculto durante un período prolongado. Recién cuando la petrolera comparó sus ventas con el dinero acreditado encontró un faltante que no podía explicarse mediante errores administrativos o demoras habituales del sistema financiero.

Las cámaras de seguridad permitieron ubicar el momento exacto de la sustitución y registrar tanto al presunto responsable como al vehículo utilizado. Esa secuencia orientó el resto de la pesquisa hacia los movimientos generados después del intercambio.

El recorrido de los $38 millones desviados

Los registros bancarios mostraron que los pagos procesados por el equipo terminaron derivados hacia distintas cuentas. La suma acumulada durante el funcionamiento del aparato alcanzó los $38 millones, monto que convirtió la adulteración en una investigación por un fraude de gran escala.

El seguimiento de las transferencias permitió identificar a los titulares de las cuentas receptoras. Los investigadores consideraron que esas personas cumplieron un papel necesario para recibir, distribuir o retirar el dinero obtenido mediante la maniobra.

La investigación por el robo de $38 millones terminó con cuatro detenidos y seis celulares secuestrados.

Los sospechosos fueron identificados como Guillermo Carrizo, de 42 años; René Brandan Rodrigo Maximiliano, de 36; José Agustín Gauna, de 26; y Florencia Alcaraz, de 29. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó cuatro allanamientos en el partido de Almirante Brown.

Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos, perteneciente a la Policía Bonaerense. Los cuatro acusados quedaron detenidos y los agentes secuestraron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Qué busca determinar ahora la investigación

Los especialistas analizarán los celulares secuestrados para reconstruir las comunicaciones entre los acusados. También buscarán establecer si existió una planificación previa, quién consiguió la terminal adulterada y cómo se distribuyeron las tareas.

Otro punto pendiente es el destino final del dinero. Aunque los movimientos permitieron llegar hasta las cuentas utilizadas, la Justicia todavía debe determinar si los fondos fueron retirados, transferidos nuevamente o empleados en otras operaciones para dificultar su rastreo.

La causa quedó en manos de la UFIJ N° 8, dirigida por la fiscal Verónica Pérez, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Nicolás Schiavo.

Con los cuatro sospechosos detenidos, la pesquisa continúa abierta. Los investigadores intentan establecer si participaron más personas, si el mecanismo fue utilizado en otros comercios y quién organizó el reemplazo del posnet que permitió desviar los pagos sin despertar sospechas.