El emoji más usado en el mundo: esta "carita" destronó a la habitual número uno, porque los jóvenes se cansaron

Un relevamiento de Google demostró cuál es el emoticón más popular , aunque podría no ser por mucho. Por qué se dan los cambios de tendencia.

Los emojis se convirtieron en una herramienta fundamental de la comunicación digital, especialmente entre jóvenes. Cada uno de ellos es capaz de trasmitir emociones y gestos corporales , ayudando a que las conversaciones sean más claras, cercanas y humanas. Ahora, un estudio reveló cuál es el más usado del mundo y por qué hubo un cambio de tendencia.

Los datos provienen de una muestra anónima de 665 millones de emojis utilizados por personas de todo del planeta en Gboard , el teclado de Google integrado en la mayoría de los dispositivos con Android , el sistema operativo más utilizado. La información corresponde al 2025, último año del que se tiene este registro.

De acuerdo a este muestreo, el emoji que ahora tiene el título de más popular del planeta es la carita con dos líneas de llanto marcadas . Oficialmente se llama “cara llorando fuerte” , aunque popularmente se le conoce como la carita que llora a gritos o llanto desconsolado. Se suele utilizar en distintos contextos, ya que puede interpretarse como tristeza extrema, risa descontrolada, ternura o drama.

La “cara llorando fuerte”, el emoji más usado del mundo en 2025 según Google.

En la clasificación, desplazó de los primeros lugares a la “cara revolviéndose de la risa" y a la “cara con lágrimas de alegría”, también conocida como cara llorando de risa o carita de risa con lágrimas. Según un análisis hecho por lingüistas en base a publicaciones de Reddit, la modificación en el número 1 del ranking se debió básicamente a que los jóvenes consideraron que los otros emojis estaban "sobreutilizados".

La tendencia apunta a cambios constantes, ya que los emojis se resignifican todo el tiempo. Por ejemplo, la flor marchitada, usada a menudo para indicar tristeza o desamor, está entre los más utilizados de acuerdo a Google y muchas personas la adoptaron en lugar del corazón partido. Aunque esto puede durar poco tiempo: "Para cuando tu abuela empiece a usar el emoji de la rosa marchita, ya habrá pasado de moda y tendrás que seguir adelante", advierten los especialistas.

La importancia de los emojis en la comunicación digital

Jennifer Daniel, directora creativa de Google y presidenta del subcomité de emojis del Consorcio Unicode, comentó que su generación se preocupaba más por la comunicación masiva en grandes plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook. Sin embargo, ahora existe una comunicación más directa e íntima en chats grupales y subculturas de internet, donde lo importante es "ser comprendido por esta audiencia inmediata".

Los emojis sirven para trasmitir emociones y gestos corporales.

Cuando las personas se comunican digitalmente en lugar de en persona, se pierden los indicadores no verbales y emoción —a través de expresiones faciales, gestos o tono de voz—. Los emojis suplen esta falta.

También señalan la pertenencia a un grupo. Muchos emojis surgen en estas subculturas en línea, donde los creadores de memes intentan estar a la vanguardia, explicó Adam Aleksic, lingüista conocido como Etymology Nerd. Para cuando los emojis se popularizan, los creadores ya están impulsando otros nuevos.

Los sectores que se sienten marginados suelen ser los más innovadores a la hora de desarrollar su propio lenguaje online. “Por lo general, cuanto más minoritario es un grupo, más motivos tiene para diferenciarse. Las comunidades jóvenes afroamericanos o queer son quizás las mayores innovadoras”, concluyen los especialistas.

Los emojis suelen surgir de subculturas online que buscan crear su propio lenguaje.

Los otros emojis que se encuentran entre los más populares

De acuerdo con diferentes mediciones en el mundo, entre los emojis más usados también se encuentran: