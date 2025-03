WhatsApp incorporó 7 emojis nuevos para utilizar en las conversaciones: ¿cuáles son?

Por ello, es común que un emoji enviado desde un iPhone no se vea de la misma manera si el receptor cuenta con un dispositivo de Samsung. El diseño, color y la forma puede variar de forma significativa.

En total, son siete los emojis que se suman para utilizar a lo largo de las conversaciones en los dispositivos móviles. Entre ellos se encuentran: un rábano, huella dactilar, árbol sin hojas, una pala, un arpa, una salpicadura de color violeta y la cara con ojeras, también conocida popularmente como "cara de cansado", uno de los más solicitados por los usuarios de Whatsapp.

Estos emoticones van a estar disponibles en la última actualización que ofrece Android para sus dispositivos, mientras que los clientes de Apple deberán tener instalada la versión iOS 18.4 beta 2. Esto quiere decir que únicamente las personas con las últimas versiones de su sistema operativo los tendrán disponibles en el teclado y podrán utilizarlos.

En cambio, los usuarios de iOS 18.3 o versiones anteriores del sistema operativo, como también aquellos que no cuenten con la suya de Android, solo podrán observar un icono en blanco al recibir uno de estos nuevos emojis. Por ello, la actualización periódica de la aplicación es fundamental para acceder a todas sus herramientas y funciones.

¿Cómo usar emojis en Whatsapp?

Lo más sencillo es para dispositivos Android, ya que lo tienen incorporado dentro de su teclado. Para ello, hay que seleccionar el ícono de emoji. Sin embargo, cabe destacar que algunos de los que tienen estos modelos no se pueden visualizar en dispositivos iOS y viceversa.

"Cuando seleccionas un emoji de un color diferente, este se convertirá en el emoji predeterminado. Por el momento, no tenemos planeado hacer cambios en la lista actual de emojis. Lamentablemente, es posible que algunos emojis no sean compatibles con determinados dispositivos. Si ves un ícono cuadrado en lugar de un emoji, quiere decir que tu dispositivo no es compatible con ese emoji", explica la web oficial de la empresa sobre el uso de emojis en dispositivos Android.

En cambio, para iPhone los emojis no vienen incorporados con la aplicación y sólo se podrán utilizar si se descarga el teclado de emojis. A partir de allí, todas las personas pueden activarlo y acceder a ellos seleccionando el ícono de globo que se encuentra en el teclado.

"Con frecuencia, Apple introduce emojis nuevos en las nuevas versiones de iOS. Por favor, asegúrate de estar usando la versión más reciente de iOS para acceder a las nuevas selecciones de emojis. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo actualizar el software de tu teléfono en el sitio web del soporte técnico de Apple", indica.

"Lamentablemente, es posible que algunos emojis no sean compatibles con determinados dispositivos. Si ves un ícono cuadrado en lugar de un emoji, quiere decir que tu dispositivo no es compatible con ese emoji", añade sobre el tema.